Viadotto Geminiani: Interventi urgenti sull’A7, traffico deviato

Interventi urgenti e complessi al viadotto Geminiani sull’autostrada A7 Genova-Serravalle: un fine settimana cruciale per la mobilità.

La società Autostrade per l’Italia ha annunciato la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto Geminiani, in un tratto strategico dell’A7 che collega Genova a Serravalle Scrivia, interessando il percorso tra l’innesto con la A12 Genova-Sestri Levante e l’uscita di Genova Bolzaneto, in direzione Milano.

Questi interventi, programmati tra le ore 20:00 di venerdì 24 ottobre e le ore 06:00 di domenica 26 ottobre, si rendono indispensabili per garantire la sicurezza e la durabilità di un’infrastruttura vitale per il traffico regionale e nazionale, particolarmente intensa in prossimità dei fine settimana.

L’intervento non si limita a una semplice riparazione, ma prevede la ricostruzione parziale della soletta dell’impalcato, un’operazione di ingegneria complessa che richiede l’assenza di traffico per fasi specifiche.

La pavimentazione sarà poi rifatta completamente, integrando le nuove caratteristiche strutturali e migliorando le prestazioni del viadotto in termini di comfort di guida e riduzione del rumore.

Per minimizzare l’impatto sulla circolazione e accelerare il completamento dei lavori, è stato definito un cronoprogramma accelerato, articolato in tre fasi distinte, che richiedono una gestione accurata del flusso veicolare.

La prima fase, che inizierà venerdì 24 ottobre alle ore 20:00, prevede una riduzione temporanea della carreggiata a una sola corsia nel tratto interessato, per consentire la preparazione del cantiere e l’avvio delle operazioni preliminari.

La fase più impattante, che si svolgerà nella notte di venerdì 24 ottobre e durante il sabato 25 ottobre, comporterà la chiusura completa del tratto autostradale tra l’innesto con la A12 e Genova Bolzaneto.

Questa scelta, seppur gravosa, è motivata dalla necessità di eseguire lavorazioni che richiedono la totale assenza di traffico, garantendo la sicurezza degli operai e la precisione delle attività di ricostruzione.

La riapertura parziale a una corsia è prevista per le ore 11:00 di sabato 25 ottobre, consentendo la prosecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza controllata.

Infine, la completa riapertura della carreggiata è programmata per le ore 06:00 di domenica 26 ottobre, con una ulteriore chiusura notturna del tratto autostradale che si innesta dalla A12 verso Serravalle/Milano.

Autostrade per l’Italia, conscia delle possibili ripercussioni sulla mobilità, ha predisposto percorsi alternativi per i veicoli diretti verso Milano.

Si suggerisce di utilizzare la A10 Genova-Savona, successivamente immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e poi raggiungere l’A7 attraverso la D26 Diramazione Predosa-Bettole.

In alternativa, per i veicoli provenienti da Genova, è possibile optare per la viabilità ordinaria e rientrare in A7 attraverso l’uscita di Bolzaneto.

Questi interventi, sebbene temporaneamente limitanti, rappresentano un investimento cruciale per la sicurezza e la resilienza della rete autostradale, contribuendo a garantire un servizio di trasporto efficiente e affidabile nel lungo periodo.

Si raccomanda agli utenti di pianificare attentamente il proprio viaggio, tenendo conto delle modifiche alla viabilità e consultando il sito web di Autostrade per l’Italia per informazioni aggiornate in tempo reale.