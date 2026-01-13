Zenia: Genova abbraccia l’IA per servizi pubblici accessibili.

Genova si proietta verso un futuro di servizi pubblici sempre più accessibili e intelligenti con l’introduzione di Zenia, un assistente virtuale alimentato da intelligenza artificiale.

Questa iniziativa, integrata direttamente nel portale istituzionale del Comune (www.comune.

genova.it, raggiungibile tramite www.comune.

genova.it/zenia), segna un punto di svolta nell’impegno dell’amministrazione per la digitalizzazione e l’innovazione civica.

Zenia non è semplicemente un chatbot; è un ecosistema digitale progettato per abbattere le barriere comunicative e semplificare l’interazione tra i cittadini – residenti, visitatori, e nuovi arrivati – e la macchina amministrativa.

La sua disponibilità continua, ventiquattr’ore su ventiquattr’ore, garantisce un accesso immediato a informazioni cruciali, dalla localizzazione di uffici e servizi alla comprensione delle procedure burocratiche, passando per la ricerca di contatti utili.

L’ambizione di Zenia si riflette nella sua poliedricità linguistica: nove lingue – italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, rumeno, bengalese e urdu – permettono di raggiungere un pubblico eterogeneo e di favorire l’integrazione sociale.

Parallelamente, la compatibilità con i principali strumenti di accessibilità – screen reader, tecnologie di ingrandimento, alternative testuali per immagini – testimonia un impegno concreto verso l’inclusione, assicurando che persone con disabilità possano fruire pienamente dei servizi offerti.

L’implementazione di Zenia incarna la visione di un’amministrazione pubblica proattiva e trasparente, come sottolinea l’assessora all’Informatica, alla Transizione digitale e al Personale, Rita Bruzzone.

Il progetto non si limita a ottimizzare l’erogazione di informazioni; mira a ridefinire il rapporto tra cittadino e ente pubblico, promuovendo un dialogo aperto, costruttivo e basato su dati affidabili e comprensibili.

L’adozione di un approccio multilingue non è un mero dettaglio, ma una scelta strategica che riflette la crescente vocazione internazionale di Genova e la volontà di creare un ambiente urbano accogliente e interconnesso.

La disponibilità in diverse lingue, unita alla progettazione attenta all’accessibilità, posiziona Zenia come un elemento chiave per la costruzione di una pubblica amministrazione veramente inclusiva, capace di rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più diversificata e di sfruttare appieno le potenzialità offerte dalle tecnologie emergenti.

Si tratta di un investimento nel futuro digitale della città, un passo concreto verso una pubblica amministrazione più efficiente, trasparente e al servizio del bene comune.