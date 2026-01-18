Arisa e Patty Pravo, protagoniste del Premio Numeri Uno a Sanremo

La vibrante tradizione del Premio Numeri Uno – Città di Sanremo si rinnova nel 2026, confermando il suo ruolo di prestigiosa vetrina per l’eccellenza musicale e il talento che anima il panorama della canzone italiana.

In un’atmosfera di celebrazione, la giuria, composta da figure di spicco del mondo dello spettacolo e del giornalismo (Dario Salvatori, Simona Sala, Paola Pezzolla, Giorgiana Cristalli, Roberto Alessi e Franco Fasano), ha deciso di onorare Arisa con il riconoscimento principale, sottolineandone la capacità di innovare e reinventarsi nel corso di una carriera costellata di successi.

Parallelamente, il Premio alla Carriera è stato assegnato alla indiscussa Patty Pravo, una delle voci più iconiche e influenti della musica italiana, interprete di un’epoca e simbolo di coraggio artistico e sperimentazione.

La cerimonia, nata nel 2014 come omaggio al maestro Pippo Baudo, si svolgerà il 23 febbraio, in anticipo rispetto alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo (24-28 febbraio), al Victory Morgana Bay, un luogo simbolo di eleganza e prestigio.

L’evento, in linea con la sua vocazione a valorizzare non solo gli artisti sotto i riflettori, ma anche coloro che operano dietro le quinte, riserva un ampio spazio ai Premi Dietro le Quinte, un riconoscimento alla dedizione e alla competenza di coloro che contribuiscono a definire l’identità e il successo della musica italiana.

Quest’anno, i Premi Dietro le Quinte saranno attribuiti a Piero Cassano, figura chiave nel panorama musicale italiano, fondatore dei Matia Bazar e autore di successi immortali; a Daniele Mignardi, esperto di comunicazione e consulente strategico per il Festival e per il direttore artistico Carlo Conti, attraverso la sua società Promopressagency; a Gessica Giglio, professionista della comunicazione che affianca e valorizza gli artisti in gara; e all’avvocato Leopoldo Lombardi, consulente legale di spicco per artisti e case discografiche.

A guidare la serata, con la loro consueta energia e professionalità, saranno confermati Marino Bartoletti e Luana Ravegnini, mentre Elisabetta Gregoraci ricoprirà il ruolo di madrina, portando con sé il suo carisma e la sua eleganza.

Un momento di particolare interesse sarà dedicato al lancio del libro “Da Sanremo a Sanremo, Diario di un anno dei 29 cantanti dello scorso Festival”, curato da Claudio Gambaro, un’immersione esclusiva nel dietro le quinte dell’ultima edizione del Festival.

I premi, realizzati con maestria artigianale dall’orafo Michele Affidato, rappresentano un ulteriore segno distintivo di un evento che celebra l’eccellenza e la creatività italiana.

Il Premio Numeri Uno – Città di Sanremo si conferma, dunque, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e un tributo alla grande famiglia della canzone italiana.