Art Nouveau Week 2025: Un Viaggio nel Cuore del Liberty Italiano

Art Nouveau Week 2025: Un Viaggio Trasformativo nel Cuore del Liberty ItalianoDal 8 al 14 luglio 2025, l’Art Nouveau Week celebra la sua settima edizione, consolidandosi come l’appuntamento europeo imprescindibile per appassionati, studiosi e amanti dello stile Liberty e delle arti decorative che fiorirono nei primi decenni del Novecento. Organizzata dall’associazione Italia Liberty e curata dal docente e ricercatore Andrea Speziali, la manifestazione si configura come un vero e proprio itinerario culturale che attraversa il Bel Paese, svelando tesori architettonici e artistici spesso dimenticati.Il 2025 è consacrato al tema della “Farfalla”, un simbolo evocativo di metamorfosi, di rinascita e di fragile bellezza, perfettamente in linea con la filosofia estetica del Liberty, che ambiva a superare l’eclettismo del passato abbracciando una visione del mondo permeata di vitalismo e di rinnovamento.Il programma offre un ricco calendario di eventi, che spaziano da conferenze online a visite guidate in città, passando per aperture straordinarie di ville e palazzi storici. Le conferenze, quattordici in totale, saranno tenute da Andrea Speziali, offrendo approfondimenti specialistici su architettura, arti decorative, moda, illustrazione, gastronomia e letteratura, intrecciando discipline diverse per restituire un quadro complesso e sfaccettato dell’epoca.Un elemento distintivo dell’Art Nouveau Week è la possibilità di accedere a luoghi normalmente inaccessibili al pubblico. Oltre 120 visite guidate giornaliere, progettate in collaborazione con guide turistiche esperte, permetteranno di esplorare un patrimonio architettonico vasto e variegato, spazia da residenze private a edifici pubblici, svelando dettagli nascosti e aneddoti curiosi.La Liguria, regione custode di un ricco patrimonio Liberty, sarà il cuore pulsante dell’edizione 2025, con un focus particolare su Genova, Imperia, Altare, La Spezia, Savona e Chiavari. A Genova, una passeggiata nel Cimitero Monumentale di Staglieno offrirà un’immersione nel mondo delle sculture Liberty di Leonardo Bistolfi e Vittorio Lavezzari. Imperia ospiterà una visita a Villa Grock, un gioiello architettonico personalizzato dal celebre artista circense. Ad Altare, il Museo dell’Arte Vetraria Altarese aprirà le porte di Villa Rosa, capolavoro Liberty e testimonianza della tradizione vetraria locale. A La Spezia, un itinerario guidato rivelerà la bellezza dei palazzi Liberty del quartiere operaio, con particolare attenzione alla flora e alla fauna riprodotte nelle decorazioni. Savona offrirà un percorso tra ville, negozi e palazzi storici, mentre Chiavari si concentrerà sull’influenza Rococò e le storie delle famiglie borghesi che resero unici questi luoghi.Il nuovo catalogo ufficiale dell’Art Nouveau Week 2025 rappresenta un contributo significativo alla ricerca e alla divulgazione del patrimonio Liberty mondiale, includendo scoperte inedite, documentazione di recenti restauri e un censimento aggiornato di oltre 15.000 edifici Art Nouveau a livello globale, unitamente a un dettagliato elenco di artisti suddivisi per nazione. Un lavoro titanico, frutto di decenni di ricerca condotta da Andrea Speziali, che testimonia l’impegno costante nell’ambito della valorizzazione di un’eredità artistica di inestimabile valore. L’Art Nouveau Week 2025 si propone, quindi, non solo come una celebrazione dello stile Liberty, ma anche come un’occasione per riflettere sul cambiamento, sulla bellezza effimera e sulla capacità dell’arte di trasformare la nostra percezione del mondo.