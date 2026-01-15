Cervo in Blu d’Inchiostro: Donne, Parole, Cultura tra Liguria e Europa.

L’eco della letteratura risuona tra le pietre di Cervo e Perno, in un abbraccio culturale che si rinnova con la quattordicesima edizione di “Cervo in Blu d’Inchiostro”.

Un progetto ambizioso, ideato da Francesca Rotta Gentile, che si configura come un viaggio caleidoscopico attraverso il tempo e le voci più significative del panorama culturale contemporaneo.

Più che un semplice calendario di eventi, si tratta di un’esplorazione interdisciplinare che intreccia mito, memoria del Novecento e pulsazioni attuali.

L’edizione 2026, intitolata “Al femminile.

Storie di donne, storie di parole”, si fa portavoce di un’indagine profonda sulle narrazioni femminili, sull’importanza della parola come strumento di emancipazione e trasmissione di esperienze.

Il progetto, finanziato con il sostegno dell’Unione Europea, del Ministero della Cultura, del Comune di Cervo, e sotto il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia, si avvale della prestigiosa partnership della rivista letteraria “Review de Il Foglio”, guidata dalla figura di Annalena Benini, intellettuale di spicco e direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Il percorso culturale si snoda attraverso ventitré appuntamenti distinti, equamente ripartiti tra il borgo di Cervo e il suggestivo Castello di Perno, creando un dialogo dinamico tra tradizione e innovazione.

La scelta di Natalia Ginzburg come filo conduttore non è casuale: la sua opera, intrisa di umanità e profondità, funge da ponte ideale per connettere il mito classico, con la figura di Medea, al panorama letterario contemporaneo.

Un ampio ventaglio di voci autorevoli – scrittori, giornalisti, docenti universitari e studiosi di fama nazionale e internazionale – animerà gli incontri.

Tra i nomi di rilievo spiccano Tiziana Ferrario, Massimo Recalcati, Nadia Terranova, Carlo Lucarelli, Piera Levi-Montalcini, Laura Suardi, Mariapia Veladiano, Emanuela Rotta Gentile, Nanni Perotto, Remo Ferretti, Daniela Cassini, Gabriella Badano, Lucinda Buja, Marta Stella e Laura Guglielmi.

L’apertura ufficiale, programmata per il 31 gennaio, vedrà Tiziana Ferrario presentare “Anna K.

“, un romanzo potente che rievoca la vita tormentata di Anna Kuliscioff, figura rivoluzionaria e intellettuale russa.

L’evento sarà arricchito dalla partecipazione di Patrizia Milanese e dagli studenti del Liceo Cassini, a testimonianza dell’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nel dialogo con la letteratura e la cultura.

“Cervo in Blu d’Inchiostro” si propone, dunque, come un’occasione unica per esplorare il potere delle storie, la forza delle donne e la ricchezza del patrimonio culturale italiano ed europeo.