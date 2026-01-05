Clarisse Rinascono: Emozioni, Musica e un Sogno a Rapallo

Ok, ecco un’elaborazione del testo fornito, cercando di rispettare il tono e lo stile bizzarro e frammentato, pur mantenendolo leggibile e comprensibile.

Elaborazione del testo:La riapertura.

Un sussurro antico che si fa eco.

Un teatro.

Non un semplice edificio, ma un portale.

Un’esplosione di silenzio, poi il rombo di una risata.

Un luogo di aggregazione, una fucina di sogni, un grumo di ricordi sedimentati.

L’Auditorium delle Clarisse, resuscitato.

Un bagliore inatteso, un’alba nuova.

Un’epoca è finita.

Un’altra inizia.

Non una competizione, un’armonia.

Due teatri, due spiriti, un unico respiro.

Rapallo, custode di tradizioni, ha affidato il futuro a Giuseppe Acquaviva, direttore artistico, un architetto di emozioni.

La stagione.

Un mosaico di appuntamenti, un caleidoscopio di voci e di note.

Giovedì 15 gennaio, l’apertura.

Janoska Ensemble, una famiglia di musicisti, un viaggio sonoro tra i giganti della storia.

Bach, Brahms, Beethoven, un omaggio all’improvvisazione.

Un teatro che accoglie, che ispira, che trasforma.

Lo spazio creativo pulsante, vivo.

Il 1° febbraio, Davide Livermore interpreta “Tu, Dio”, una riflessione profonda tratta dalle “Confessioni” di Sant’Agostino.

E poi, un paratoss di presenze.

Enzo Paci, Paolo Rossi, Gioele Dix, Lella Costa, Elisabetta Pozzi, Giulia Musso, un fiume di talenti.

L’Orchestra del Carlo Felice, tre serate di magia.

Miriam Prandi, Andrea Bacchetti, i Concerti Aperitivo, un’esplosione di colori e di sapori.

Francesca Giordanino e Marco De Masi, un duo scintillante.

Jazz, omaggi a icone.

Mina, Pino Daniele, Fabrizio De Andrè.

Un’onda di emozioni che si infrange sulla costa.

Un teatro, non solo un luogo, ma un’esperienza.

Un’eco che risuona nell’anima.

Un sogno che si fa realtà.

Un futuro che si illumina.

