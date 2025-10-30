cityfood
Comitato Scientifico: eccellenze per la cultura a Palazzo Ducale

Redazione Genova
Il direttivo di Fondazione per la Cultura, in una seduta plenaria tenutasi presso Palazzo Ducale, ha formalizzato la composizione del Comitato Scientifico, un organo cruciale per la definizione e l’evoluzione del patrimonio culturale in gestione.
La nomina, avvenuta con il consenso unanime di tutti i membri del direttivo, sottolinea l’importanza strategica attribuita a questa nuova struttura.

Il Comitato Scientifico si configura come un elemento chiave di governance, affiancando la Direttrice, Ilaria Bonacossa, e operando sotto la sua supervisione, con Enzo Roppo incaricato del coordinamento delle attività.

L’organo è composto da figure di spicco, selezionate per la loro profonda competenza e per il riconosciuto contributo apportato nel panorama culturale nazionale e internazionale.
Oltre alla Direttrice, il Comitato Scientifico vede la partecipazione di Elisabetta Pozzi, rinomata esperta di storia dell’arte; Ivano Fossati, figura poliedrica nel mondo della musica e della letteratura; Tullio Solenghi, attore e interprete di straordinaria sensibilità; Caterina Mordeglia, studiosa di antropologia e tradizioni popolari; Francesco Meli, filologo e critico letterario; Lauro Magnani, storico dell’architettura e del paesaggio; Federica Mancini, curatrice d’arte contemporanea; Roberta Olcese, esperta di beni culturali digitali; e Filippo Biolè, antropologo culturale.
L’impegno di questi illustri membri è offerto a titolo gratuito, testimonianza della loro profonda dedizione alla missione culturale della Fondazione.

Il Comitato Scientifico non assume funzioni esecutive, ma si erge a garante di un approccio rigorosamente scientifico e innovativo nella gestione delle attività di Palazzo Ducale.

Le sue prerogative si concentrano su un ruolo consultivo e propositivo, volto a fornire un supporto strategico e mirato.

L’attività principale del Comitato consisterà nel formulare proposte concrete, suggerire nuove linee di ricerca e offrire pareri qualificati su programmi, iniziative ed eventi culturali, garantendo che ogni azione sia fondata su una solida base di conoscenze e di metodologie scientifiche.

Si auspica che questa struttura possa contribuire a consolidare il ruolo di Palazzo Ducale come centro di eccellenza culturale, promuovendo la ricerca, l’innovazione e la divulgazione del patrimonio artistico e intellettuale.
La creazione del Comitato Scientifico rappresenta quindi un investimento nel futuro della cultura, volto a preservare la memoria del passato e a proiettare la Fondazione verso nuove sfide e opportunità.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

