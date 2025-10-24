Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti: 15 anni d’amore e sogni futuri

Il 13 giugno prossimo, Palermo sarà teatro di una celebrazione intrisa di storia e passione: Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti festeggeranno quindici anni di un legame che ha segnato profondamente le loro vite e arricchito il panorama culturale italiano.

L’etoile, figura emblematica dell’Opera di Parigi e attuale direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, ha condiviso con Monica Setta, in una toccante intervista a “Storie al bivio”, i momenti chiave di un percorso personale e professionale costellato di successi e sfide.

La loro storia d’amore, sbocciata in un istante, rappresenta un raro esempio di sintonia e complementarità, un connubio di due personalità forti che si sostengono e si ispirano a vicenda.

La famiglia allargata, nata dall’unione di Eleonora e Federico, è un microcosmo di affetti e legami: Julia e Gabriel, i figli nati dalla loro relazione, convivono armoniosamente con Lucrezia e Ginevra, le figlie di Balzaretti, creando un tessuto familiare complesso e ricco di dinamiche affascinanti.

Abbagnato ha espresso un desiderio profondo di ampliare ulteriormente questa famiglia, confidando in un futuro che, puramente impegnato dal suo lavoro, potrebbe riservare nuove gioie.

La recente voce di una presunta gravidanza è stata prontamente smentita dalla ballerina, la cui dedizione alla danza e alla direzione artistica la impegna in un calendario di attività intenso e rigoroso.

Oltre ai successi artistici e alla costruzione di una famiglia solida, Eleonora Abbagnato ha rivelato un’aspirazione che arde nel suo cuore: un ritorno al Festival di Sanremo.

L’esperienza del 2009, al fianco di Paolo Bonolis, ha lasciato un’impronta indelebile, e l’idea di riprendere il percorso, questa volta assumendo il ruolo di conduttrice, rappresenta un sogno che nutre da tempo.

L’immagine di un Sanremo del 2026, guidato dalla sua presenza accanto a Carlo Conti, si configura come una meta ambiziosa, una speranza che vibra tra le pagine di un futuro ancora da scrivere.

Questo sogno, come un diamante grezzo, attende di essere cesellato e portato alla luce, testimoniando la versatilità e la passione di un’artista che continua a incantare e a ispirare il pubblico italiano.