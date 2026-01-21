Festival Paganiniano: Carro porta la musica oltre i confini.

Il Festival Paganiniano di Carro, un’istituzione culturale profondamente radicata nel territorio spezzino, luogo natio del genio violinistico Niccolò Paganini, si appresta a vivere un’edizione 2024 di inedita portata internazionale.

L’annuncio di una tappa marocchina non è solo un’espansione geografica, ma il coronamento di un percorso diplomatico e culturale iniziato con una delegazione della Spezia, che ha presentato un’audace proposta di concerto a Fez.

L’iniziativa, che trascende la mera esecuzione di opere paganiniane, si configura come un ponte musicale tra l’Italia e il Marocco, un dialogo tra due culture che, pur nella loro diversità, condividono una profonda passione per la musica e l’arte.

La tournée marocchina si articolerà in due eventi distinti, ciascuno pensato per valorizzare il contesto locale e offrire un’esperienza unica al pubblico.

A Tangeri, il concerto si terrà all’interno del Palazzo delle Istituzioni Italiane, precedentemente noto come Palais Moulay Hafid, un esempio straordinario di architettura e artigianato moresco che testimonia il legame storico tra l’Italia e il Marocco.

Questo scenario suggestivo amplificherà l’emozione della musica di Paganini, creando un’atmosfera magica e suggestiva.

A Rabat, il concerto si svolgerà presso il prestigioso Théâtre national Mohammed V, un simbolo della vivacità culturale marocchina.

L’esecuzione vedrà la partecipazione della Royal Symphony Orchestra di Rabat, un’orchestra di eccellenza che arricchirà ulteriormente l’esperienza musicale.

Un elemento di particolare interesse sarà l’aggiunta di una mostra dedicata agli strumenti musicali antichi della tradizione culturale araba, offrendo al pubblico un’immersione nella ricchezza e nella diversità del patrimonio musicale marocchino.

Questa scelta di includere una mostra di strumenti antichi non è casuale; essa riflette la volontà di creare un’esperienza culturale completa e integrata, che vada oltre la semplice esecuzione musicale.

Si tratta di un’opportunità per esplorare le connessioni tra le tradizioni musicali italiane e arabe, per scoprire le influenze reciproche che hanno plasmato la storia della musica.

Il Festival Paganiniano di Carro, attraverso questa iniziativa, non solo celebra il genio di Niccolò Paganini, ma anche promuove il dialogo interculturale, la comprensione reciproca e la valorizzazione del patrimonio culturale comune.

Un’occasione unica per avvicinare due mondi, attraverso la potenza universale della musica.