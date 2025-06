Festival Teatrale di Borgio Verezzi: 59 edizioni tra storia e spettacolo.

Borgio Verezzi, un borgo intriso di storia e bellezza naturale, si appresta a celebrare il suo Festival Teatrale, giunto alla 59ª edizione, un evento che incarna l’identità culturale del territorio. L’iniziativa si inserisce in un contesto di valorizzazione complessiva, che include il restauro del parco urbano, integrato con le cave locali, destinato a divenire una risorsa aggiuntiva di pregio per la comunità. Queste iniziative, come ha sottolineato il sindaco Renato D’Acquino, testimoniano l’impegno verso un futuro sostenibile e culturalmente ricco.L’assessore regionale alla cultura, Simona Ferro, ha espresso vivo apprezzamento per il Festival, riconoscendone il ruolo cruciale nell’offerta culturale estiva ligure e la sua consolidata reputazione. Il direttore artistico, Maximilian Nisi, ha poi svelato il programma di quest’anno, un caleidoscopio di spettacoli che spaziano dal 12 luglio al 12 agosto, con undici titoli, gran parte dei quali in prima nazionale, per venti serate all’insegna della narrazione e dell’intrattenimento.La commedia, intesa nella sua accezione più ampia, si configura come fulcro del cartellone. Non si tratta solo di risa e divertimento immediato, ma di un potente strumento di analisi sociale, politica e parodistica, capace di provocare riflessioni profonde e, in definitiva, di offrire una catarsi collettiva. Il programma si articola in un percorso che abbraccia secoli di teatro, dalla riscoperta del Miles Gloriosus di Plauto, interpretato da Ettore Bassi e magistralmente diretto da Marinella Anaclerio, alle sperimentazioni più audaci della commedia contemporanea, come Ubi maior, opera prima teatrale di Leo Gassmann, affiancato dalla madre Sabrina Knaflitz, sotto la direzione registica di Enrico Maria Lamanna.Il calendario offre un mosaico di interpreti di spicco: Francesca Reggiani e Antonio Catania, affiancati dal talento locale di Jacopo Ferro, porteranno in scena La coppia più sexy d’America, mentre Alessandro Haber impersonerà il tormento di un aspirante Marlon Brando. Marcela Serli, con la sensibilità di Elisabetta Pozzi, Gigio Alberti e Giuseppe Sartori, darà voce a The Other Side, un’opera di Ariel Dorfman che esplora temi di memoria e giustizia. Amanda Sandrelli, a sua volta, infiammerà il palco con una nuova interpretazione de La bisbetica domata, mentre Giuseppe Argirò e Giuseppe Pambieri si cimenteranno nei Promessi Sposi, offrendo una prospettiva innovativa su un classico della letteratura italiana.Una serata omaggio a Domenico Modugno, interpretata da Mario Incudine, arricchirà ulteriormente il cartellone, mentre una collaborazione con il Teatro di Genova darà vita a Il raggio bianco, un’opera di Sergio Pierattini, diretta da Arturo Cirillo e interpretata da Milvia Marigliano, Linda Gennari e Raffaele Barca. La stagione si concluderà con Le fuggitive, un’opera che esplora i temi della libertà e dell’esilio, e si concluderà con un evento unico: un concerto scenico, Pizz’n’zip e Tales, nelle suggestive Grotte di Borgio, in collaborazione con il Festival di Cervo, un omaggio al territorio e alla sua capacità di coniugare arte, natura e tradizione.