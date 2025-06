Fracchia: Letteratura, Cultura e Greer tra Liguria e Riflessioni.

La quinta edizione del Premio e Festival Letterario Umberto Fracchia si configura come un crocevia culturale di rilevanza nazionale, un’occasione per interrogare il ruolo della letteratura in un’epoca segnata da cambiamenti profondi e incertezze. L’evento, in programma dal 24 al 29 giugno tra Villa Sottanis di Casarza Ligure e il pittoresco borgo di Bargone, vedrà come ospite d’onore Andrew Sean Greer, premio Pulitzer per il suo romanzo “Less”, che dialogherà con Enrico Rotelli, esperto di letteratura angloamericana, in una riflessione aperta e stimolante: “A cosa serve la letteratura?”.La presenza di Greer, scrittore capace di navigare con maestria tra commedia e dramma, leggerezza e profondità, testimonia l’impegno del festival a promuovere una letteratura che sappia parlare al cuore e alla mente dei lettori, offrendo spunti di riflessione sulla condizione umana. Greer stesso ha espresso il suo onore di contribuire a perpetuare l’eredità di Umberto Fracchia, figura di spicco nel panorama letterario italiano, noto per la sua visione aperta e moralmente responsabile. La letteratura, secondo Greer, è un ponte che ci unisce, un terreno fertile per la condivisione di esperienze e la comprensione della nostra diversità intrinseca.Il tema scelto per questa edizione, “Cultura, luogo comune”, si pone in dialogo con il centenario della Fiera Letteraria, rivista fondata da Fracchia che ha rappresentato un importante punto di riferimento per lo scambio di idee e la diffusione della cultura in Italia. La riflessione si estende all’importanza della cultura come collante sociale, come spazio di incontro e di confronto in un mondo sempre più frammentato.Il festival non si limita all’incontro con Greer, ma offre un programma ricco e variegato, con la partecipazione di numerosi autori di rilievo nel panorama letterario italiano, tra cui Paolo Ruffini, Rosa Matteucci, Francesca Crescentini, Giancarlo De Cataldo, Alessia Gazzola, Sandra Bonzi, Alessandra Selmi, Valeria Locati, Marta Perego ed Enrico Galiano. Questi nomi rappresentano la vitalità e la ricchezza del dibattito culturale contemporaneo, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire tematiche complesse e stimolanti.L’importanza del Premio Fracchia è stata sottolineata anche da Simona Ferro, assessora regionale alla cultura, che ne ha evidenziato il valore come manifestazione che unisce qualità letteraria, valorizzazione del territorio e partecipazione diffusa. La scelta di Casarza Ligure e Bargone come sede dell’evento dimostra come anche i piccoli comuni possano diventare centri di produzione culturale di respiro internazionale, capaci di attrarre autori e pubblico da tutto il mondo. L’evento, sostenuto dalla Regione Liguria e dalla Commissione Europea, si configura come un progetto ambizioso che guarda al futuro, puntando sulla letteratura come strumento di crescita culturale e sociale. L’edizione di quest’anno, con la presenza di Andrew Sean Greer, si preannuncia come un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di letteratura e cultura.