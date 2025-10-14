Giovine Orchestra Genovese e Sestetto Norvegese: un dialogo musicale tra generazioni

La nuova stagione della Giovine Orchestra Genovese si è inaugurata ieri al Teatro Carlo Felice con un evento di profondo significato artistico: un incontro tra due realtà di eccellenza, la formazione genovese e il rinomato Sestetto d’archi della Norwegian Chamber Orchestra.

Lungi dall’essere un semplice concerto d’apertura, l’evento si è configurato come un dialogo tra generazioni e sensibilità musicali, un’occasione per la Giovine Orchestra di confrontarsi con un modello di perfezione tecnica ed espressiva.

La scelta del repertorio, centrato su Arnold Schoenberg e Johannes Brahms, non è casuale, ma riflette una profonda riflessione sulla traiettoria della musica moderna.

Schoenberg, figura chiave dell’avanguardia musicale del Novecento, riconobbe in Brahms, compositore del tardo Romanticismo, un precursore, un “padre della musica moderna,” come testimoniato nel suo celebre saggio “Brahms il progressivo.

” Questo articolo, e le idee che vi sono espresse, sottolineano come le innovazioni musicali di Brahms, pur radicate nella tradizione romantica, abbiano gettato le basi per lo sviluppo di nuove forme espressive.

La compresenza dei due compositori in programma permette di esplorare le connessioni e le differenze tra un linguaggio musicale profondamente legato alla tradizione e uno che ne preannuncia la rottura.

Il programma si è aperto con “Verklärte Nacht” (Notte Trasfigurata) di Schoenberg, un’opera che incarna l’estetica tardo-romantica dell’autore, sebbene già anticipi alcune delle sue future sperimentazioni.

Ispirata a un racconto di Richard Dehmel, il brano narra un incontro notturno carico di dramma e redenzione.

La composizione si presenta come un poema sinfonico di intima camera, dove i sei archi si fondono in un tessuto sonoro denso di pathos e simbolismo.

Il Sestetto norvegese ha interpretato l’opera con una precisione impeccabile, restituendo con straordinaria efficacia la sua bellezza malinconica e la sua profonda umanità.

La capacità di cogliere le sottili sfumature emotive, la cura nel bilanciamento delle dinamiche e l’intonazione perfetta hanno reso l’esecuzione memorabile.

Il secondo tempo è stato dedicato al Sestetto op.

18 di Brahms, un’opera giovanile che rivela già la maestria del compositore tedesco.

L’equilibrio paritario tra i sei strumenti, la cantabilità melodica e la ricchezza del fraseggio sono elementi distintivi che hanno trovato interpreti particolarmente ispirati nel Sestetto norvegese.

Il secondo movimento, un “Tema con Variazioni,” è stato particolarmente intenso ed espressivo, una testimonianza della profonda connessione emotiva tra i musicisti e la partitura.

La risposta del pubblico, manifestata in un fragoroso applauso, è stata un tributo all’eccezionale talento dei musicisti norvegesi.

In segno di riconoscenza, il Sestetto ha offerto un bis: “Shine you no more” di Rune Tonsgaard Sorensen, un brano che ha messo in risalto le straordinarie capacità virtuosistiche della violinista Sara Övinge, suggellando un evento che ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria degli appassionati di musica.

La serata non è stata solo un concerto, ma un vero e proprio atto di trasmissione del patrimonio musicale, un investimento nel futuro della Giovine Orchestra Genovese e un omaggio alla potenza senza tempo della musica da camera.