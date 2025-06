Il Flauto Magico a Genova: Ritorno di una Fiaba Lirica

La stagione lirica genovese ha riaperto i battenti con un evento di grande risonanza: la riproposizione de *Il Flauto Magico* di Mozart al Teatro Carlo Felice, un’opera che mancava nel cartellone locale da diversi anni. La performance, accolta con fervore da una platea gremita, ha rappresentato un’occasione per riscoprire un’opera che, al di là del suo valore intrinseco, incarna un punto di svolta nella parabola artistica di Mozart e un’influenza cruciale per lo sviluppo del teatro musicale tedesco.Composto nell’intenso anno 1791, il *Zauberflöte* si inserisce in un contesto creativo straordinario, costellato da capolavori come il Concerto per clarinetto, *La Clemenza di Tito* e l’enigmatico *Requiem*, rimasto incompiuto. Più che una semplice opera, il *Flauto Magico* si configura come un’allegoria di iniziazione, un percorso di crescita spirituale e intellettuale percorso dall’eroe Tamino, un’esplorazione dei contrasti tra ragione e sentimento, tra luce e oscurità, incarnati nelle diverse figure che popolano la narrazione.La produzione, fedele all’allestimento storico firmato da Lele Luzzati, con la regia di Daniele Abbado e la direzione orchestrale di Giancarlo Andretta, ha saputo restituire la magia e la fiaba che caratterizzano l’opera, valorizzando l’estetica scenica inconfondibile dell’artista ligure. Le scenografie, semplici ma evocative, hanno trasportato il pubblico in un Egitto fantastico, terreno fertile per la proiezione di simboli e archetipi universali.L’esecuzione orchestrale di Andretta ha guidato l’orchestra in un viaggio musicale complesso e affascinante, evidenziando la straordinaria capacità di Mozart di fondere elementi comici e tragici, leggerezza e profonda riflessione filosofica. L’equilibrio tra orchestra e palcoscenico, pur richiedendo un’attenta gestione, ha permesso di esaltare la bellezza della partitura e la freschezza dell’interpretazione del giovane cast.La presenza di giovani talenti provenienti dall’Accademia di Alto Perfezionamento ha arricchito la performance, apportando vitalità e un approccio nuovo all’opera. Nonostante la sfida rappresentata dalla complessità della partitura e dalla necessità di affrontare un tedesco filologico impeccabile, i cantanti hanno dimostrato grande impegno e potenzialità. Gabriella Ingenito, nel ruolo di Pamina, ha offerto una prova di notevole solidità tecnica e profonda espressività. Martina Saviano, affrontando le ardite vocalizzazioni della Regina della Notte, ha messo in mostra agilità e prontezza, anche se con una timbrica che, forse, necessita di ulteriore sviluppo nei registri più gravi.Samuele Di Leo ha incarnato un Tamino coraggioso e profondamente innamorato, mentre Ernesto de Nittis, nei panni di Papageno, ha saputo conquistare il pubblico con la sua verve comica. Giada Venturini, nel ruolo di Papagena, ha aggiunto un tocco di carisma e originalità. Antonino Arcilesi, nei panni di Sarastro, pur esprimendo una certa autorevolezza, avrebbe potuto accentuare la sua presenza scenica, mentre Davide Battarini ha interpretato con passione e intensità il ruolo di Monostatos.L’applauso finale, prolungato e sentito, è stato un tributo all’opera di Mozart e alla dedizione dei giovani interpreti, segnando l’inizio di una stagione lirica all’insegna della passione e della ricerca artistica. Un’occasione per riflettere sulla forza della musica come linguaggio universale capace di trascendere i confini temporali e culturali.