Lavagna: Scrittori, storie e l’ardesia che ispira.

Lavagna, incastonata nel cuore del Tigullio, si propone come un palcoscenico ideale per l’esplorazione narrativa, un terreno fertile per intrecci di storie e atmosfere.

La città, con la sua identità profondamente radicata nella storia dell’estrazione dell’ardesia, ambisce a diventare un polo attrattivo per creativi di diverse discipline: romanzieri alla ricerca di ambientazioni suggestive, giornalisti pronti a cogliere l’essenza di un luogo, filmmaker alla ricerca di scenari autentici, illustratori ispirati dalla bellezza paesaggistica e, non da ultimo, narratori di favole per le nuove generazioni.

Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, Lavagna darà il via a “Scrittori alla Lavagna”, un evento inaugurale volto a istituire una vera e propria “Book Commission”.

Questa iniziativa, come sottolinea l’assessore alla Cultura Chiara Oneto, mira a coltivare un dialogo dinamico e profondo tra il mondo della scrittura, la ricchezza culturale del territorio e l’accoglienza turistica.

Non si tratta semplicemente di un festival letterario, ma di un progetto a lungo termine, che intende creare un ecosistema favorevole alla creatività e alla diffusione della cultura.

Elisa Covacci, vicesindaco e assessore al Turismo, aggiunge una prospettiva cruciale: la città non offre solo scorci pittoreschi, ma un’eredità culturale densa e suggestiva.

Le colline che si affacciano sul mare, le spiagge sabbiose, il cuore storico medievale, il commovente Cimitero Monumentale, l’austero Oratorio e le impervie Vie dell’Ardesia, antichi sentieri scavati nella roccia, si ergono a muse ispiratrici, capaci di evocare immagini potenti e storie dimenticate.

L’obiettivo è quello di promuovere Lavagna attraverso un approccio innovativo, che valorizzi l’autenticità del luogo e la sua capacità di stimolare l’immaginazione.

L’evento “Scrittori alla Lavagna” è il risultato di una sinergia complessa, orchestrata dal giornalista Mauro Boccaccio e sostenuta da diverse realtà locali.

Dall’Accademia del Turismo, che promuove lo sviluppo sostenibile, alla storica Casa Carbone, che preserva la memoria del territorio, fino al Patto per la Lettura, con la Biblioteca e la libreria Fieschi al centro, tutti si uniscono per creare un’esperienza coinvolgente e significativa.

Un contributo essenziale giunge anche da ristoratori e albergatori, che offrono un’accoglienza calorosa e un’occasione per scoprire le prelibatezze locali.

La prima edizione vedrà la partecipazione di un gruppo eterogeneo di voci letterarie, provenienti da diversi generi e background.

Beba Marsano, Valeria Corciolani, Bruno Morchio, Daniele Grillo, Arianna Destito Maffeo, Silvia Volpi, Paola Servente, Paolo Ciampi, Simona Binni, Fulvio Damele, Laura Pace, Lie Corà ed Elio Esposito, saranno accolti presso la sala del Consiglio Comunale venerdì 17 ottobre alle ore 11, in un incontro aperto al pubblico.

Questo momento inaugurale sarà seguito da un percorso guidato alla scoperta dei luoghi simbolo di Lavagna, un’immersione sensoriale e culturale volta a generare nuove ispirazioni e storie da raccontare.

L’evento non è solo un’occasione per celebrare la letteratura, ma un investimento nel futuro culturale e turistico della città, un invito a riscoprire il potere della narrazione come strumento di conoscenza, di connessione e di crescita.