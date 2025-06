LericiPea: 71° Edizione, Poesia e Riflessioni sul Presente.

Il Premio LericiPea – Golfo dei Poeti, un’istituzione che incrocia la storia letteraria italiana con la bellezza del paesaggio ligure, celebra la sua 71ª edizione con una riflessione profonda sulla contemporaneità poetica. Tre voci, tre percorsi unici, si contendono il prestigioso riconoscimento: Laura Accerboni con *Il prima e il dopo dell’acqua*, Roberto Deidier con *Quest’anno il lupo fissa negli occhi l’uomo*, e Mauro Sambi con *Cura*.Quest’edizione non è solo una celebrazione del verso, ma un’occasione per esplorare le dinamiche complesse che plasmano la selezione poetica nel panorama attuale. La giuria tecnica, presieduta da Giuseppe Conte e composta da Massimo Bacigalupo, Manuel Cohen, Francesco Napoli (coordinatore), Davide Rondoni e Stefano Verdino, ha operato una prima scrematura, individuando i libri che meglio incarnano la ricerca e l’innovazione nella poesia contemporanea. La scelta non è stata casuale: la giuria, custode di un’eredità culturale e letteraria significativa, ha valutato la capacità dei finalisti di interpretare il presente, di confrontarsi con le inquietudini del nostro tempo, e di farlo attraverso il linguaggio poetico, strumento di indagine e di rivelazione.Successivamente, la rosa dei finalisti è stata sottoposta al vaglio di un corpo elettorale più ampio, composto dai curatori Pier Gino Scardigli, Adriana Beverini, Lucilla Del Santo e Pia Spagiari, e da una giuria nazionale di trentaquattro lettori, espressione della sensibilità e del gusto di un pubblico variegato. Questo sistema di votazioni a più livelli riflette la volontà del Premio LericiPea di coinvolgere una comunità vasta e diversificata nella celebrazione della poesia, un’arte che, per sua natura, appartiene a tutti.La serata conclusiva, fissata per il 28 giugno alle ore 21 presso la Sala Dante, si preannuncia come un momento di intensa emozione e di riflessione. Il pubblico, fino ad esaurimento posti, sarà testimone dell’ultima e decisiva votazione da parte della giuria cittadina, che determinerà il vincitore del Premio LericiPea ‘Edito’ 2025. Non si tratta solo di premiare un libro, ma di consacrare una voce, un percorso poetico che ha saputo, con originalità e profondità, contribuire al rinnovamento del linguaggio e alla comprensione del nostro mondo. La poesia, in questa occasione, si rivela ponte tra generazioni, specchio del presente e promessa di futuro.