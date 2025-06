Mazzini, un concerto per celebrare il bicentenario del patriota.

Il 19 giugno si celebra il bicentenario della nascita di Giuseppe Mazzini, figura cardine del Risorgimento italiano, con un evento musicale che mira a far rivivere l’epoca in cui operò e visse. L’Istituto Mazziniano, in collaborazione con Casa Mazzini e il Museo del Risorgimento, propone un concerto all’Oratorio di San Filippo Neri, a Genova, per onorare la memoria del patriota genovese.L’iniziativa non si limita alla mera commemorazione, ma si propone di offrire una profonda immersione nell’atmosfera culturale del XIX secolo, un’epoca in cui la musica giocava un ruolo centrale nella vita sociale e intellettuale. La scelta dell’Oratorio di San Filippo Neri, luogo carico di storia e significato per la comunità genovese, sottolinea ulteriormente il desiderio di creare un legame tangibile tra il presente e il passato.Il concerto, sotto la direzione del Maestro José Scanu, figura di spicco nel panorama musicale ligure, esperto nella valorizzazione del patrimonio musicale di Giuseppe Mazzini e custode della sua chitarra, vedrà la partecipazione della Camerata Musicale Ligure e la talentuosa soprano Lilia Gamberini.Il programma è stato accuratamente curato per rispecchiare la complessa personalità e i gusti musicali di Mazzini, un uomo profondamente influenzato dagli ideali romantici e dalla cultura popolare europea. L’esecuzione spazierà tra trascrizioni operistiche di maestri come Bellini e Rossini, brani cameristici di Paganini e Carulli, e composizioni per chitarra di Giuliani, offrendo un panorama completo del repertorio musicale dell’epoca.Particolarmente significativa è l’inclusione di una composizione originale dello stesso Giuseppe Mazzini, una testimonianza rara e preziosa della sua passione per la musica e del suo contributo, seppur modesto, al panorama artistico del tempo. Questo brano, un piccolo gioiello di intimità e sentimento, offre una prospettiva inedita sulla figura del patriota, rivelando un lato inaspettato della sua personalità.L’evento, ad ingresso gratuito, rappresenta un’opportunità unica per avvicinarsi alla figura di Giuseppe Mazzini attraverso la musica, comprendendone la sensibilità e l’impegno civile in un contesto storico e culturale ben definito. La prenotazione è necessaria per garantire la fruibilità dell’evento e la possibilità di accogliere il pubblico desideroso di celebrare la memoria di un gigante del Risorgimento. L’iniziativa si configura non solo come un omaggio, ma come un vero e proprio viaggio nel tempo, un’immersione nella cultura e negli ideali che hanno animato il XIX secolo italiano.