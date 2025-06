Nizza Monferrato: Il Santuario Luogo del Cuore d’Italia

Il Santuario Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato, scrigno di storia e spiritualità, si è distinto come il “luogo del cuore” d’Italia nella dodicesima edizione del prestigioso censimento promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI), in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Un riconoscimento che celebra non solo la bellezza architettonica del complesso, ma anche il suo profondo legame con l’eredità di San Giovanni Bosco, che nel 1877 ne assicurò la salvezza da un progressivo declino.L’elezione del Santuario monferrino riflette un crescente apprezzamento per i beni culturali minori, spesso trascurati, ma cruciali per l’identità del nostro paese. La competizione è stata serrata, con la Fontana Antica di Gallipoli (Lecce) e la Chiesa di San Giorgio a Tellaro (Lerici) a contendersi i primi posti. L’entusiasmo del pubblico si è tradotto in un record storico: ben 221 luoghi hanno superato la soglia minima di voti (2.500) necessaria per accedere al bando di finanziamento, a testimonianza di un’ampia partecipazione e di una crescente consapevolezza del valore del patrimonio culturale diffuso.La manifestazione di affetto popolare si è concretizzata in un totale di 2.316.984 voti, un dato che sottolinea la vitalità e la forza di questo progetto di coinvolgimento civico. La cerimonia di premiazione, tenutasi nella sede di Intesa Sanpaolo, ha visto la presenza di figure di spicco come Marco Magnifico, presidente del FAI, Federica Armiraglio, responsabile del programma “I luoghi del cuore”, e Paolo Musso, executive director Comunicazione e Immagine di Intesa Sanpaolo. Un videomessaggio del presidente Gian Maria Gros-Pietro ha ulteriormente impreziosito l’evento.Un elemento di notevole importanza introdotto quest’anno è l’aumento significativo dei fondi destinati ai progetti vincitori. Con un finanziamento complessivo di 700.000 euro, triplicato rispetto alle edizioni precedenti, si offre un sostegno concreto per interventi di restauro e valorizzazione culturale. I primi tre luoghi classificati riceveranno rispettivamente 70.000, 60.000 e 50.000 euro, risorse da utilizzare per la realizzazione di progetti specifici, presentati al FAI e mirati a preservare e promuovere il patrimonio locale, creando un circolo virtuoso di tutela e fruizione. Questo incremento testimonia l’impegno crescente di Intesa Sanpaolo e del FAI nel sostenere attivamente la salvaguardia del nostro inestimabile patrimonio culturale, incentivando un approccio partecipativo e responsabile da parte della comunità.