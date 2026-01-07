Nuova Stagione al Teatro Nazionale: Livermore e Bangura al Timone

Il Teatro Nazionale di Genova inaugura una nuova stagione con un rinnovato assetto gestionale, sigillato dall’unanimità del Consiglio di Amministrazione.

Davide Livermore assume ufficialmente la carica di Direttore Unico, guidando l’ente fino alla conclusione del suo mandato, mentre Princess Isatu Hassan Bangura è stata nominata Direttrice Artistica Junior, una figura chiave per l’evoluzione artistica e strutturale del Teatro.

La scelta, proposta dallo stesso Livermore, sottolinea un’ambiziosa visione di futuro per l’istituzione.

Princess Isatu Hassan Bangura non sarà una semplice collaboratrice, ma un elemento propulsivo nel processo di rigenerazione del panorama teatrale.

Il suo ruolo primario sarà quello di affiancare il Direttore Unico, promuovendo un’inclusione attiva di nuove voci, sia italiane che internazionali.

Questa strategia mira a creare un ecosistema teatrale dinamico e aperto, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione.

“La nomina di Princess Bangura,” ha dichiarato Livermore, “rappresenta un atto deliberato per superare confini geografici e culturali, celebrando la complessità e la ricchezza di una società in perpetuo cambiamento.

” La sua figura, autrice e performer di grande talento, incarna un’energia e una personalità distintive, elementi fondamentali per stimolare la creatività di giovani artisti e per attrarre un pubblico più giovane, assetato di esperienze innovative e di prospettive inedite.

L’integrazione di una voce così originale nel tessuto del Teatro Nazionale non è solo una questione di rappresentanza, ma un investimento nel futuro, un modo per garantire che il teatro continui a essere un luogo di scoperta, di confronto e di crescita per tutti.

La sua presenza arricchisce il patrimonio culturale del Teatro e apre nuove strade per l’esplorazione artistica, posizionando il Teatro Nazionale di Genova come un punto di riferimento per la scena contemporanea a livello nazionale e internazionale.

Il dialogo tra le diverse esperienze e competenze rappresentate da Livermore e Bangura si preannuncia come un catalizzatore di nuove idee e progetti, in grado di ridefinire il ruolo del teatro nel contesto sociale e culturale attuale.