Paganini a Genova: Gala, Talento e Sostegno all’Istituto Gaslini

La cinquantesima ottava edizione del Premio Paganini si è conclusa con un concerto di gala che ha riempito il Teatro Carlo Felice di Genova, un evento solenne il cui incasso sarà integralmente devoluto all’Istituto Gaslini, attraverso il supporto alla Fondazione Gaslininsieme ETS, un impegno concreto a favore della ricerca medica e dell’assistenza ai giovani pazienti.

La serata, di grande respiro artistico, ha visto protagonista il giovane talento cinese Aozhe Zhang, diciassettenne vincitore del prestigioso concorso, che ha avuto l’onore di interpretare il celebre violino “Il Cannone”, strumento iconico legato indissolubilmente alla figura di Niccolò Paganini, testimone privilegiato della sua genialità e della sua abilità virtuosistica.

Diretto dal maestro Philipp von Steinaecker, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice ha accompagnato Zhang in un programma incentrato sul genio genovese e sull’abilità compositiva di Antonin Dvořák, con l’esecuzione del Concerto per violino e orchestra di Niccolò Paganini, opera che mette a dura prova la tecnica e l’espressività del solista, e della Sinfonia n. 8 in sol maggiore, op.

88, di Dvořák, composizione che evoca le atmosfere boeme e la ricchezza melodica del compositore ceco.

La cerimonia di apertura, preceduta dalla lettura del messaggio dell’Arcivescovo di Genova, Marco Tasca, ha visto la sindaca Silvia Salis e il presidente del Premio Paganini, Giovanni Panebianco, conferire il prestigioso titolo di Paganini Ambassador.

Questo riconoscimento, un simbolo di impegno e dedizione alla promozione della cultura e della musica, è stato assegnato a figure di spicco che, con azioni concrete e visionarie, contribuiscono a diffondere l’eredità musicale di Paganini e a valorizzare l’arte del violino a livello globale.

Tra i nuovi Ambassador, Giandomenico Magliano, diplomatico con una carriera internazionale di alto profilo, testimonia l’importanza del dialogo culturale e dell’influenza dell’arte italiana nel mondo.

Kristina Kappelin, giornalista e scrittrice svedese, incarna il legame tra la cultura scandinava e l’arte italiana, mentre Gianfranco D’Amato, imprenditore e appassionato mecenate, dimostra l’impegno del mondo economico a sostegno delle istituzioni culturali.

Umberto Fanni, direttore della Royal Opera House di Muscat, rappresenta un ponte tra l’Europa e il mondo arabo, promuovendo la diffusione della cultura musicale in un contesto geografico di grande importanza strategica.

Infine, Uto Ughi, figura di riferimento assoluta nel panorama violinistico internazionale e presidente della giuria del Premio Paganini, è un esempio di passione, dedizione e maestria, testimone del valore intramontabile della musica classica e del suo ruolo cruciale nella società contemporanea.

Il concerto di gala, quindi, non è stato solo un evento musicale di altissimo livello, ma un’occasione per celebrare il valore della cultura, della generosità e dell’impegno sociale, un omaggio all’eredità di Paganini e un segnale di speranza per il futuro.