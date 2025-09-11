Paganini: Nuove Sfide per i Virtuosi al Teatro Carlo Felice

Il prestigioso Premio Paganini, un faro nella scena musicale internazionale, si appresta a celebrare un’altra edizione dal 14 al 25 ottobre al Teatro Carlo Felice di Genova, accogliendo ventiquattro talentuosi violinisti provenienti da tutto il mondo.

Quest’anno, il concorso introduce una significativa evoluzione: l’inserimento di una prova cameristica nella fase semifinalista, un’innovazione volta a sondare non solo la virtuosismo tecnico, ma anche la sensibilità artistica e la capacità di interpretazione collettiva dei candidati.

“Negli ultimi decenni”, spiega il direttore artistico Nicola Bruzzo, “abbiamo assistito a come i vincitori del Paganini abbiano progressivamente ampliato il proprio repertorio, dedicandosi con successo sia all’attività solistica che alla musica da camera.

Questa nuova prova rappresenta un’opportunità per osservare l’approccio dei giovani interpreti a un repertorio che richiede ascolto, collaborazione e profonda comprensione musicale.

” L’esperimento, come sottolinea Bruzzo, è volto a valutare l’efficacia di questo nuovo approccio e la sua potenziale ripetizione nelle edizioni future.

Nicola Bruzzo, violinista di origini ferraresi, nato nel 1989, ha assunto la direzione artistica del concorso nel maggio 2024, portando con sé una visione fresca e dinamica.

Il Premio Paganini, a suo avviso, riveste un’importanza storica e culturale ineguagliabile.

“Sono pochi i concorsi che possono vantare un prestigio simile a quello del Paganini”, afferma, citando come esempi il Queen Elisabeth.

“Tuttavia, il nostro concorso ha una peculiarità: è intrinsecamente legato alla tradizione violinistica genovese, un elemento che lo rende unico e irripetibile.

” La figura di Niccolò Paganini, compositore e virtuoso genovese, continua a dividere gli interpreti, rappresentando una sfida ardua per molti violinisti di alto livello.

Affrontare la sua musica richiede non solo una tecnica impeccabile, ma anche una profonda comprensione del suo spirito innovativo e, talvolta, ribelle.

Il concorso prenderà il via il 14 ottobre con le audizioni iniziali.

Le prime fasi preliminari si svolgeranno il 15 e il 16 ottobre, coinvolgendo tutti i ventiquattro candidati.

Il numero dei partecipanti è stato ridotto rispetto al passato, con otto musicisti che accedono direttamente alla fase successiva grazie a vittorie in altri concorsi riconosciuti dalla Federazione di Ginevra.

I dodici candidati selezionati in questa prima fase accederanno alla seconda prova preliminare, che si terrà il 18 e il 19 ottobre.

Il 22 ottobre si svolgerà la semifinale, durante la quale sei candidati si sfideranno per un posto in finale.

Infine, il 25 ottobre, tre finalisti si contenderanno la vittoria esibendosi con l’Orchestra del Carlo Felice.

Per concludere l’evento, domenica 26 ottobre è in programma un concerto di gala a beneficio dell’Ospedale Pediatrico Gaslini.

Il vincitore del concorso riproporrà il celebre Concerto di Paganini eseguito nella fase finale, mentre l’Orchestra del Carlo Felice si esibirà con l’Ottava Sinfonia di Antonín Dvořák, offrendo al pubblico una serata di musica di altissimo livello in segno di solidarietà e sostegno alla comunità.