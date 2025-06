Paganini: un crogiolo di talenti per l’edizione 2024

Il 58° Concorso Internazionale di Violino “Premio Paganini” si appresta a celebrare un’edizione di ineguagliabile intensità, un crogiolo di talenti provenienti da ogni angolo del globo. A Genova, dal 14 al 26 ottobre, ventiquattro violinisti di eccezionale talento si sfideranno per la conquista del prestigioso riconoscimento, testimoniando la vitalità e l’evoluzione del panorama violinistico contemporaneo.Un elemento distintivo di questa edizione è il numero record di candidati ammessi di diritto: nove musicisti, provenienti dai vincitori delle edizioni precedenti dei concorsi affiliati alla prestigiosa Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica di Ginevra. Questa circostanza sottolinea il valore e la reputazione del “Paganini” come punto di riferimento imprescindibile per i giovani talenti, un trampolino di lancio verso carriere internazionali.Il processo selettivo, rigoroso e complesso, ha visto la valutazione di oltre cento aspiranti, sottoposti a un’estenuante fase di preselezione dal vivo tenutasi in cinque città chiave: Genova, Guangzhou, Seoul, New York e Berlino. Questa dislocazione geografica testimonia la portata globale del concorso, attrattiva per musicisti provenienti da culture diverse, ciascuno portatore di un approccio unico all’interpretazione violinistica. La commissione giudicante, composta da figure di spicco del mondo violinistico, guidata dal direttore artistico Nicola Bruzzo, ha scrutato con occhio critico e attento, valutando non solo l’abilità tecnica, ma anche la profondità interpretativa e la maturità artistica. Le presenze di esecutori di fama mondiale come Alexandra Conunova, Andrea Obiso, Bin Huang, Min Kim, Timothy Chooi e Natalia Prishepenko hanno garantito un giudizio di altissimo livello, capace di individuare i veri potenziali.“Il livello tecnico e artistico che abbiamo riscontrato quest’anno è semplicemente sorprendente,” afferma il direttore artistico Bruzzo. “I candidati selezionati dimostrano una maturità e una sensibilità musicale che raramente si osservano in giovani musicisti. Il ‘Paganini’ si conferma un osservatorio privilegiato, un luogo dove si rivelano le nuove generazioni di violini, capaci di reinterpretare il canone e di aprirsi a nuove frontiere espressive.”Il percorso verso la vittoria sarà irto di prove impegnative. I finalisti si cimenteranno in quattro prove pubbliche cruciali: la prima prova eliminatoria a Palazzo Tursi (15-16 ottobre), seguita dalla seconda prova eliminatoria (18-19 ottobre), per poi proseguire con la semifinale (22 ottobre) e culminare nell’attesissima finale al Teatro Carlo Felice (25 ottobre). Ogni tappa rappresenterà una sfida significativa, un banco di prova per la capacità di gestire la pressione, di esprimere la propria individualità e di comunicare con il pubblico. Il “Premio Paganini” non è solo un concorso di violino; è un’esperienza formativa, un momento di crescita artistica che segnerà indelebilmente il percorso di ogni partecipante.