Sanremo, decisioni sul futuro del Festival: aperta la busta RAI.

La città di Sanremo si appresta a definire il futuro del suo Festival, un’istituzione culturale e un motore economico di rilevanza nazionale, attraverso un processo di selezione cruciale. Mercoledì 18 giugno, alle ore 15:00, presso la sede del Municipio, Palazzo Bellevue, si è formalmente aperta la fase decisiva: l’apertura della busta contenente l’offerta presentata dalla Radiotelevisione Italiana (RAI). Questa candidatura risponde alla manifestazione di interesse indetta dal Comune, volta a individuare un partner strategico per l’organizzazione e la trasmissione televisiva, in chiaro, del Festival della Canzone Italiana nelle edizioni 2026, 2027 e 2028, con la possibilità di un’estensione contrattuale fino a due anni aggiuntivi.La decisione, gravida di implicazioni per il futuro del Festival e per l’immagine della città, è affidata a una Commissione di Valutazione composta da figure chiave dell’amministrazione comunale. Rita Cuffini, dirigente del Settore Turismo, assume la presidenza, guidando il processo di analisi e valutazione. Accanto a lei, Monica Di Marco, dirigente del settore Segreteria Generale, e Cinzia Barillà, dirigente del settore Servizi Finanziari, garantiscono una prospettiva multidisciplinare, considerando gli aspetti turistici, amministrativi e finanziari dell’accordo.L’importanza di questa decisione trascende la mera gestione di un evento. Il Festival della Canzone Italiana rappresenta un patrimonio culturale immateriale, capace di influenzare il panorama musicale e di generare un impatto significativo sull’economia locale e nazionale. La scelta di un partner affidabile e competente è quindi essenziale per assicurare la continuità e l’evoluzione del Festival, preservandone l’identità e valorizzandone il potenziale innovativo.L’esito della valutazione dell’offerta RAI sarà determinante. Solo qualora l’offerta venga giudicata conforme ai requisiti stabiliti e considerata complessivamente congrua, si potranno avviare le trattative negoziali. Queste ultime, presumibilmente complesse e articolate, coinvolgeranno le parti interessate nella definizione dei dettagli operativi, degli impegni finanziari e delle responsabilità reciproche, con l’obiettivo di stipulare un accordo che soddisfi gli interessi di tutte le parti coinvolte e che garantisca il successo del Festival per gli anni a venire. La fase negoziale sarà cruciale per delineare un rapporto di collaborazione duraturo e proficuo, in grado di rafforzare il ruolo di Sanremo come capitale della canzone italiana.