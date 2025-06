Sanremo Giovani World Tour 2025: Musica e Cultura Italiana nel Mondo

Il progetto “Sanremo Giovani World Tour 2025”, un’iniziativa congiunta tra il Ministero degli Affari Esteri e la Rai, ha recentemente portato a termine un’ambiziosa tournée internazionale, culminata con un concerto conclusivo a Bruxelles, in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana. Nata nel 2019, l’iniziativa si configura come un ponte culturale e musicale, un’opportunità unica per proiettare la vibrante scena musicale italiana contemporanea oltre i confini nazionali, favorendo la scoperta di talenti emergenti e rafforzando l’immagine culturale del nostro paese nel panorama globale.L’edizione 2025, che ha visto il coinvolgimento di una nuova generazione di artisti, si è articolata in un percorso itinerante complesso e articolato, un vero e proprio viaggio alla scoperta di nuovi pubblici e territori. Il percorso, partito il 2 maggio da Montreal, ha visto l’esibizione di Settembre, vincitore di Sanremo Giovani 2024, affiancato dagli altri finalisti: Maria Tomba, Alex Wyse, il duo Vale LP e Lil Jolie. L’approccio artistico ha previsto una miscela sapiente di interpretazioni originali e riletture in chiave moderna di classici della tradizione italiana, un segno distintivo che ha contribuito a creare un’esperienza musicale coinvolgente e apprezzata dal pubblico.La tournée nordamericana ha visto il gruppo cimentarsi con performance memorabili a Montreal, Toronto, Miami, New York e Chicago, catturando l’attenzione di un pubblico eterogeneo, desideroso di conoscere le sonorità e le tematiche proposte dalla musica italiana contemporanea. Successivamente, il testimone è stato preso da un nuovo quartetto, composto da Maria Tomba, Angelica Bove, Yuman e Lor3n, per la fase asiatica, cruciale nell’ambito del progetto di dialogo interculturale promosso. I concerti a Pechino e Osaka, in occasione dell’Expo, hanno rappresentato un’occasione privilegiata per presentare la musica italiana a un pubblico asiatico, sempre più attento alle nuove tendenze artistiche globali.L’atto conclusivo del tour, a Bruxelles, ha sancito il successo di un’iniziativa che va ben oltre la semplice promozione musicale. Il ritorno sul palco di Angelica Bove, Maria Tomba e Yuman, affiancati nuovamente da Settembre, ha siglato un percorso di crescita artistica e professionale per i giovani talenti coinvolti, rafforzando il ruolo del “Sanremo Giovani World Tour” come piattaforma strategica per l’innovazione culturale e la diplomazia pubblica. La cerimonia, legata alle celebrazioni della Festa della Repubblica, ha testimoniato l’impegno costante dell’Italia nel promuovere la sua identità culturale nel mondo, attraverso il linguaggio universale della musica.