Sanremo, statua per Pippo Baudo: un tributo tra eredità e burocrazia.

L’eredità di Pippo Baudo, figura imprescindibile nella storia del Festival di Sanremo e del panorama televisivo italiano, merita una celebrazione tangibile, un monumento che ne perpetui la memoria.

L’idea di onorare il “Pippo Nazionale” con una statua a Sanremo, città simbolo del suo percorso artistico, si sta concretizzando, sebbene non manchino ostacoli procedurali e legali da superare.

Il sindaco Alessandro Mager sottolinea l’importanza di un’azione condivisa, unanime, coinvolgendo tutte le parti interessate, per garantire la legittimità e il rispetto dei diritti d’immagine del defunto conduttore.

La scelta di dedicare una scultura a Baudo si pone in continuità con altre iniziative di riconoscimento verso figure apicali della televisione, come Mike Bongiorno, a cui è già stata eretta una statua in via Escoffier, un omaggio che risuona con la stessa carica emotiva e di gratitudine.

Tuttavia, la successione testamentaria e legale di Baudo, figura complessa e amata, è attualmente oggetto di un intricato processo, generando un contesto delicato che richiede un’attenta gestione per evitare contenziosi e preservare l’intento celebrativo dell’iniziativa.

L’amministrazione comunale ha intrapreso un dialogo proattivo, confrontandosi con i familiari più prossimi e con figure chiave nel suo staff, come la figlia e la segretaria, al fine di comprendere le dinamiche in atto e facilitare il percorso verso l’autorizzazione necessaria.

La creazione di una statua, oltre ad essere un atto di riconoscimento pubblico, rappresenta un impegno verso la tutela della memoria di un artista che ha contribuito in maniera determinante a plasmare l’identità culturale italiana attraverso la televisione.

La condivisione e la concertazione con tutti gli eredi, pertanto, si rivelano elementi imprescindibili per la realizzazione di un tributo degno, rispettoso e universalmente accettato, che possa arricchire il patrimonio artistico e simbolico di Sanremo e del Paese intero.

L’auspicio è che questa complessa operazione possa concludersi in un clima di armonia, preservando l’essenza del “Pippo Nazionale” e la sua inestimabile eredità.