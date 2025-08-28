Sarabanda: Marco Briano, campione con l’orecchio assoluto e un sogno.

Sarabanda, il popolare preserale di Canale 5, ha coronato una serata di emozioni con una vittoria memorabile.

Marco Briano, in una sfida al cardiopalma, si è aggiudicato un montepremi di 126.000 euro, un risultato inedito in questa edizione del game show prodotto da Banijay Italia.

La prova finale, un serrato 7×30 contro Simone Donini, è stata risolta con l’intuito e la precisione di Briano, che ha indovinato “Believe” di Cher, un successo iconico che ha segnato un’epoca.

Marco Briano, ventiseienne originario di Savona, incarna un profilo umano complesso e affascinante.

La sua vita, apparentemente ordinata e radicata nella quotidianità – vive con i genitori, Maria Grazia e Mauro – si rivela, a una più attenta osservazione, come un crogiolo di talenti e passioni.

La formazione in ragioneria informatica e l’attuale ruolo di revisore contabile condominiale offrono una base solida, ma non definiscono l’uomo.

La sua vera essenza si manifesta attraverso la musica e la mente strategica.

L’orecchio assoluto, riconosciuto durante le lezioni di pianoforte e canto, non è un semplice dono, ma una chiave per comprendere la struttura e l’armonia della musica, un’abilità che si è rivelata cruciale per il successo a Sarabanda.

Questa predisposizione naturale, unita a una profonda passione, lo ha reso un concorrente formidabile.

Ma Briano non è solo un amante della musica.

La sua abilità negli scacchi, a livello nazionale, testimonia un’intelligenza analitica e una capacità di pianificazione strategica notevoli.

La mente scacchistica, capace di anticipare le mosse dell’avversario, si è rivelata un vantaggio inaspettato anche nel mondo dei quiz musicali.

Da qui il soprannome affettuoso concesso da Enrico Papi, “Scacco Matto”, un omaggio alla sua passione e alla sua abilità.

Al di là del successo e del denaro, si intravede un sogno semplice e profondo: un camper, la libertà di esplorare l’Europa, e il fascino del Tour de France, seguito passo dopo passo, tappa dopo tappa.

Un desiderio che incarna una ricerca di autenticità e di connessione con il mondo, un contrasto intrigante con la precisione del suo lavoro e la strategia degli scacchi.

Marco Briano, vincitore di Sarabanda, è molto più di un campione di quiz: è un uomo con una storia da raccontare, un insieme di passioni che lo rendono unico e imprevedibile.