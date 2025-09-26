Teatro Nazionale Genova: Stagione 2023/24 tra classici e innovazione.

La stagione 2023-2024 del Teatro Nazionale di Genova si appresta a decollare sabato 11 ottobre, inaugurando un percorso artistico ambizioso e profondamente radicato nel tessuto culturale della città.

Un cartellone rinnovato, arricchito rispetto alle anticipazioni primaverili, che riflette una programmazione coraggiosa e attenta alla contemporaneità, con un’attenzione particolare all’accessibilità, grazie a un restauro significativo degli spazi teatrali.

L’evento inaugurale sarà la prima nazionale de “Il Lutto si addice a Elettra”, un’opera di Eugene O’Neill restituita al pubblico attraverso la regia di Davide Livermore.

Non si tratta di una mera trasposizione del testo originale, ma di una reinterpretazione che, attingendo alla potenza del dramma greco, ne illumina le risonanze attuali.

Livermore, con una traduzione inedita a cura di Margherita Rubino, guida un cast di interpreti di grande spessore, tra cui Paolo Pierobon, Elisabetta Pozzi e Linda Gennari, per esplorare le dinamiche familiari, il peso del passato e la ricerca di redenzione in una narrazione universalmente toccante.

L’opera, in un dialogo fecondo con il classicismo, si configura come uno specchio del nostro tempo, interrogando il significato del dolore, la fragilità umana e la possibilità di una nuova, difficile speranza.

La ricchezza del cartellone si amplifica con l’aggiunta di nuovi titoli, portando il numero totale degli spettacoli a cento, un segnale di vitalità e di impegno verso il pubblico.

Tra le novità spicca “Chiamami adulto”, un’opera in collaborazione con il Festival della Scienza, che affronta temi cruciali dell’età adulta con un linguaggio innovativo e coinvolgente.

A seguire, “Circe, o la dolcezza della bomba”, un progetto sperimentale che anticipa gli spettacoli principali, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale immersiva e provocatoria.

Il progetto “Le donne che corrono”, ideato e curato da Laura Sicignano, rappresenta un percorso artistico più ampio, un’indagine profonda sulle storie di donne provenienti da contesti culturali diversi e sulla loro capacità di superare ostacoli e di reinventarsi.

Attraverso la narrazione e la performance, lo spettacolo intende celebrare la resilienza femminile, l’importanza dell’identità e la forza delle relazioni umane.

Per il pubblico più giovane, Elena Dragonetti, consulente artistica del teatro ragazzi, ha curato una programmazione dedicata alla scoperta e alla crescita.

L’offerta si apre con “Oh Oh” della compagnia svizzera Baccalà, uno spettacolo capace di coinvolgere e stimolare l’immaginazione dei bambini.

L’inaugurazione sarà accompagnata da un evento festoso in piazza Modena, con musica, animazione e laboratori creativi, per creare un momento di condivisione e di celebrazione dell’arte.

Dragonetti sottolinea l’importanza di nutrire la sensibilità artistica dei ragazzi, offrendo loro strumenti per esprimere se stessi e per costruire un futuro più consapevole e creativo.

La programmazione mira a coltivare la loro capacità di relazione, la comprensione del mondo che li circonda e la loro potenziale espressiva, nutrendo le loro menti e i loro cuori con visioni artistiche innovative e stimolanti.