AI e il Mare: Crescita, Sostenibilità e Innovazione nel Settore.

L’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore marittimo e portuale sta vivendo una rapida accelerazione, con previsioni di crescita annuale che si attestano tra il 12% e il 15% su scala globale.

Questo fenomeno trascende la mera competizione commerciale, configurandosi come un fattore cruciale per la sostenibilità ambientale e l’efficienza operativa del settore.

Numerose ricerche internazionali evidenziano come l’integrazione di soluzioni AI possa generare riduzioni significative, tra il 5% e il 15%, nei consumi di carburante e nelle emissioni inquinanti, risultato diretto dell’ottimizzazione delle rotte marittime, della gestione dei tempi di sosta e della pianificazione logistica.

Durante l’evento “AI meets the Sea”, organizzato dall’American Chamber of Commerce in Italy a Genova, Mario Zanetti, figura di spicco nel panorama industriale del mare come delegato del Presidente di Confindustria per l’economia del mare, Presidente di Confitarma e Amministratore Delegato di Costa Crociere, ha sottolineato come l’intelligenza artificiale non sia un’innovazione relegata al futuro, bensì una componente strategica imprescindibile per la competitività delle aziende oggi.

Zanetti ha evidenziato che il potenziale dell’AI si estende ben oltre l’ottimizzazione delle operazioni esistenti, toccando aree fondamentali per il futuro del settore.

L’AI promette di rivoluzionare la gestione delle complesse infrastrutture portuali, migliorando la fluidità del traffico, l’efficienza dei terminal e la sicurezza delle operazioni.

Nel contesto della transizione energetica, l’intelligenza artificiale può ottimizzare l’utilizzo di fonti rinnovabili per la propulsione delle navi e dei vettori, contribuendo alla decarbonizzazione del settore.

Parallelamente, l’AI sta delineando nuovi paradigmi nella formazione professionale, preparando le future generazioni di esperti del “Mare” a padroneggiare le tecnologie emergenti e a sfruttarne appieno il potenziale.

L’adozione intelligente dell’AI implica non solo l’implementazione di algoritmi e sistemi automatizzati, ma anche lo sviluppo di un ecosistema che favorisca l’apprendimento continuo, la condivisione di dati e la collaborazione tra operatori del settore.

Si tratta di un approccio proattivo che mira a creare valore non solo per le aziende, ma per l’intera filiera marittima e per l’ambiente globale, rispondendo alle sfide di un’economia sempre più interconnessa e attenta alla sostenibilità.

Il futuro dell’economia del mare, dunque, sarà profondamente plasmato dalla capacità di integrare l’intelligenza artificiale in modo strategico e responsabile.