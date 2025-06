Alleanza strategica: il Nord Italia riparte dal Porto di Genova

Il declino di una logica frammentata, incapace di decifrare le complessità del presente, si manifesta nell’impotenza delle vecchie strategie. La persistente difficoltà nell’affrontare le sfide che gravano sul sistema portuale genovese e sull’intero tessuto industriale del Nord Italia richiede un cambio di paradigma, una rottura con approcci obsoleti. È imperativo generare una piattaforma dinamica, un ecosistema di dialogo continuo che trascenda le barriere settoriali, consentendo un confronto costruttivo e una risoluzione condivisa delle criticità.Gianluca Croce, presidente di Assagenti, durante la celebrazione degli 80 anni dell’associazione, ha proposto una visione audace: la creazione di un’alleanza strategica tra il comparto marittimo ligure e le industrie chiave di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Non si tratta di un’aggiunta burocratica, un ulteriore organismo destinato a replicare le inefficienze esistenti, bensì di una vera e propria “stanza operativa”, una *control room* capace di tradurre le istanze del territorio in azioni concrete. Questa piattaforma, dotata di obiettivi misurabili e condivisi, dovrebbe agire come un vero e proprio “desk” dedicato alla risoluzione dei nodi cruciali che affliggono la competitività del sistema.Le priorità da affrontare sono molteplici e interconnesse. In primis, è necessario esercitare un forte impulso per accelerare la realizzazione delle infrastrutture portuali e logistiche, rimuovendo gli ostacoli burocratici e garantendo il rispetto dei tempi previsti. Parallelamente, si deve elaborare una strategia integrata per contrastare le congestioni del traffico merci, ottimizzando i flussi e adottando soluzioni innovative per migliorare l’efficienza operativa. L’innovazione tecnologica gioca un ruolo centrale in questa trasformazione. La digitalizzazione non è un obiettivo fine a sé stesso, ma uno strumento imprescindibile per migliorare la tracciabilità delle merci, ottimizzare la gestione delle risorse e favorire la collaborazione tra i diversi attori della filiera. Un elemento cruciale è la formazione del capitale umano. È indispensabile sviluppare un piano di formazione omogeneo, che integri le competenze del porto, della logistica e dell’industria, con un focus sulla crescita delle figure professionali necessarie per affrontare le sfide del futuro. Questo piano, ancorato nel tessuto genovese, dovrebbe promuovere l’apprendimento continuo e l’aggiornamento delle competenze, preparando i lavoratori alle nuove esigenze del mercato.L’ambizione è quella di riattrarre i traffici che oggi, attratti da scali del Nord Europa, si sottraggono al porto di Genova, riconquistando posizioni chiave nel panorama commerciale internazionale. Questa alleanza non è solo una questione economica, ma una questione di identità, di orgoglio, di volontà di costruire un futuro più prospero e competitivo per il Nord Italia. La chiave sta nel superare la frammentazione, nell’abbracciare la collaborazione e nel puntare a una visione comune.