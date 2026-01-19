Buffer Logistici: Innovazione per la Logistica Nord Ovest

Per affrontare le criticità che affliggono la logistica del Nord Ovest italiano, con particolare riferimento al nodo portuale di Genova, emerge un’innovativa proposta: la creazione di aree di stoccaggio temporaneo, denominate “buffer logistici”, strategicamente posizionate nelle aree retroportuali del Basso Piemonte e Bassa Lombardia.

Queste aree, concepite come veri e propri collettori intelligenti, si propongono di rivoluzionare il flusso merci, alleggerendo la pressione sul porto di Genova e sulle infrastrutture autostradali.

L’attuale sistema logistico si caratterizza per una rigidità intrinseca, con tempi di transito incerti che generano costi aggiuntivi significativi per l’intera filiera produttiva.

La soluzione proposta da Connect, spin-off di Uirnet, mira a superare queste limitazioni attraverso un approccio basato sulla flessibilità e l’ottimizzazione.

I buffer logistici agirebbero come punti di raccolta per i container provenienti dalle fabbriche, consentendo lo smistamento delle merci anche in orari notturni e la loro programmazione di ingresso nei terminal portuali in fasce orarie meno congestionate.

Questo approccio intelligente dovrebbe eliminare le code agli accessi del porto, riducendo drasticamente i tempi di attesa e i costi associati.

L’innovazione non si limita alla gestione del flusso merci.

I buffer logistici rappresentano anche un’opportunità concreta per l’introduzione di soluzioni di trasporto sostenibili.

L’utilizzo di motrici elettriche, alimentate a biogas o idrogeno, per il trasferimento dei container dai buffer ai terminal marittimi, contribuirebbe a ridurre l’impatto ambientale del trasporto merci, migliorando la qualità dell’aria e diminuendo le emissioni di gas serra.

Il progetto, che prevede una fase sperimentale nell’area del Basso Piemonte, in località come Arquata, Tortona o Rivalta, mira a sviluppare una vera e propria rete logistica integrata per il Nord Ovest.

L’implementazione potrebbe avvenire attraverso un partenariato pubblico-privato in project financing, affiancato da un osservatorio tecnico-scientifico per monitorare l’efficacia del sistema e promuovere un adeguato sostegno economico, modellato su iniziative esistenti come il Ferrobonus e il Marebonus.

La presentazione del progetto ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e associazioni di categoria, tra cui il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il Vicesindaco di Genova Alessandro Terrile, i Presidenti delle Autorità Portuali di Genova, Bruno Pisano e Matteo Paroli, e i vertici di Federlogistica e Federazione Autotrasportatori Italiani (Fai).

La collaborazione tra le regioni Piemonte e Lombardia, testimoniata dalla presenza degli assessori regionali Enrico Bussalino e Guido Guidesi, sottolinea l’importanza strategica di questa iniziativa per l’intera area geografica.

Il progetto si pone come un tassello fondamentale per la modernizzazione e la competitività del sistema logistico italiano.