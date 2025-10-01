Career Day a Genova: 2.000 posti di lavoro e focus internazionale

Il Career Day, in corso alla Borsa di Genova come parte integrante del Festival Orientamenti, si configura come un evento cruciale per il panorama occupazionale regionale e, sempre più, internazionale.

Le cifre che emergono da questa edizione, che si protrarrà fino al 3 ottobre, sono a dir poco significative: 157 aziende partecipanti, una platea diversificata proveniente da dieci nazioni estere (Austria, Belgio, Germania, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia e Canada), e un ventaglio di 2.000 opportunità lavorative concrete.

La rilevanza del Career Day trascende i confini locali, come testimoniato dalla presenza di aziende provenienti dall’estero, persino da un continente lontano come il Nord America.

Questo dato non è casuale, ma riflette il riconoscimento della Borsa di Genova e, più in generale, della Liguria, come polo attrattivo per investimenti e risorse umane qualificate.

Il successo dell’iniziativa certifica l’efficacia del sistema regionale e ne accresce il prestigio a livello globale, proiettandolo in una dimensione di crescente rilevanza strategica.

L’evento, promosso dall’Agenzia Regionale per il Lavoro (Alfa), si pone l’obiettivo primario di favorire un incontro strutturato tra la domanda e l’offerta di lavoro, facilitando l’inserimento professionale di giovani talenti e supportando la crescita delle imprese.

La dimensione internazionale dell’edizione corrente, la più ampia mai realizzata, rappresenta un passo avanti significativo verso l’internazionalizzazione del mercato del lavoro ligure.

Il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha sottolineato la necessità di un’evoluzione continua, anticipando una programmazione che preveda l’inclusione di ulteriori paesi nelle edizioni future.

L’entusiasmo per la partecipazione, quantificata in circa 4.000 persone, suggerisce la possibilità di estendere la durata dell’evento e di valutare l’individuazione di una location più ampia, capace di accogliere adeguatamente la crescente affluenza e di offrire spazi più funzionali per le attività di networking e selezione.

La Borsa di Genova, pur rappresentando un contesto ideale, si è dimostrata inadeguata a contenere la dinamicità e l’ambizione di un evento che si consolida come punto di riferimento imprescindibile per il futuro del lavoro.

Il potenziale di crescita è enorme e la Regione Liguria si impegna a coltivare questo successo, investendo in un ecosistema professionale innovativo e competitivo.