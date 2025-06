Cavo AAE-2: Sparkle Potenzia la Connettività Asia-Europa-Africa

Sparkle, leader globale nelle infrastrutture di comunicazione, annuncia in consorzio con PCCW Global, Telecom Egypt e Zain Omantel International la realizzazione del cavo sottomarino Asia-Africa-Europe-2 (AAE-2), un’arteria digitale strategica destinata a ridefinire la connettività transcontinentale. L’infrastruttura, di cruciale importanza per l’economia digitale globale, collegherà direttamente Hong Kong, Singapore e l’Italia, ottimizzando i percorsi e minimizzando le latenze attraverso una rete terrestre avanzata che attraversa Thailandia, Penisola Arabica ed Egitto.AAE-2 non rappresenta semplicemente un collegamento fisico, ma un vero e proprio ecosistema digitale. La sua architettura modulare e flessibile permette l’inclusione di diramazioni verso destinazioni chiave, ampliando la sua portata e la sua capacità di servire una vasta gamma di clienti, dalle aziende ai fornitori di servizi internet. Questa estensibilità è fondamentale per adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato e per supportare le future generazioni di applicazioni ad alta intensità di dati, come l’intelligenza artificiale, il cloud computing e l’Internet delle cose.L’approdo in Italia, precisamente nella Genova Landing Platform di Sparkle, segna un momento significativo per il Paese, rafforzando la sua posizione di hub tecnologico nel Mediterraneo e garantendo un accesso diretto e ad alta velocità a mercati chiave in Asia e Africa. La scelta di Genova riflette la sua posizione strategica e la consolidata esperienza di Sparkle nella gestione di infrastrutture sottomarine.Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle, sottolinea come AAE-2 si integri perfettamente con la visione strategica dell’azienda, incentrata sul potenziamento del corridoio Asia-Africa-Europa. Il progetto non si limita ad aumentare la capacità di trasmissione dati, ma a diversificare i percorsi, mitigando i rischi geopolitici e naturali, e a garantire una resilienza senza precedenti della rete. Questa ridondanza è essenziale per la continuità operativa delle imprese e per la stabilità dei servizi digitali, soprattutto in un contesto globale caratterizzato da crescenti tensioni e sfide ambientali. AAE-2 rappresenta quindi un investimento nel futuro, un pilastro per l’economia digitale e un fattore di sviluppo per le comunità connesse. L’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e l’attenzione alla sostenibilità ambientale testimoniano l’impegno di Sparkle verso un futuro digitale più connesso, resiliente e responsabile.