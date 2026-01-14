CIV Multedo e Molassana: Confcommercio Genova rilancia il commercio di prossimità.

L’espansione del network dei Centri Integrati di Via (CIV) aderenza Confcommercio Genova consolida una strategia di sviluppo locale che si rivela sempre più cruciale.

L’inaugurazione dei CIV di Multedo e Molassana non è semplicemente l’aggiunta di due nuove realtà, ma un’ulteriore conferma della vitalità di un modello di collaborazione e resilienza per il commercio di prossimità.

Multedo, situata in una posizione strategica nel ponente genovese, incarna le complessità di un quartiere in evoluzione.

L’area, crocevia di infrastrutture viarie vitali, aree industriali e residenze, si trova ad affrontare sfide derivanti da una viabilità spesso congestionata, dall’impatto di opere pubbliche e dalla necessità impellente di rivitalizzare l’attrattività commerciale.

Il CIV di Multedo si propone come un volano per il tessuto economico, facilitando la creazione di sinergie tra gli operatori, fungendo da interlocutore strutturato con le amministrazioni pubbliche e incentivando azioni condivise di riqualificazione urbana e rigenerazione economica.

L’obiettivo non è solo il rilancio del commercio, ma anche il miglioramento della qualità della vita nel quartiere, promuovendo un senso di comunità e appartenenza.

A valle, verso la Valbisagno, il CIV di Molassana emerge in uno dei quartieri più densamente popolati dell’area metropolitana.

Questa realtà storica, da sempre punto di riferimento per i residenti, si distingue per una rete commerciale capillare, profondamente radicata nella vita quotidiana e che svolge un ruolo essenziale come centro naturale di aggregazione sociale.

La sfida qui non è tanto la riqualificazione, quanto la valorizzazione di un patrimonio commerciale esistente, sostenendone l’evoluzione in risposta ai cambiamenti demografici e alle nuove abitudini di consumo.

Il CIV si propone di facilitare l’innovazione, supportando gli imprenditori nell’adozione di nuove tecnologie e modelli di business, promuovendo la digitalizzazione e l’integrazione di servizi online.

“La nascita dei CIV di Multedo e Molassana testimonia l’attualità e la rilevanza del nostro progetto,” afferma Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova.

“I CIV rappresentano uno strumento concreto per sostenere il commercio di vicinato, un pilastro fondamentale per l’economia locale e per la coesione sociale.

La loro efficacia risiede nella capacità di creare un ponte tra imprese, istituzioni e comunità, generando un circolo virtuoso di crescita e sviluppo.

” Il modello CIV, lungi dall’essere un’iniziativa statica, si evolve continuamente, adattandosi alle specificità dei diversi territori e alle esigenze degli operatori, confermando il suo ruolo di motore di cambiamento positivo per il futuro del commercio genovese.

L’espansione del network CIV si configura, quindi, come un investimento strategico nel tessuto sociale ed economico della città, un impegno concreto per un futuro più sostenibile e resiliente.