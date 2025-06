Diga di Genova: Avanza l’opera strategica per la Liguria

L’infrastruttura idrica strategica per Genova e l’intero territorio ligure compie passi avanti significativi. Con l’installazione del nono cassone, e l’imminente completamento del decimo entro la fine del mese, il progetto della diga si configura come un intervento cruciale per la gestione delle risorse idriche e la resilienza territoriale. L’annuncio, diffuso dal Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e commissario straordinario per l’opera, durante l’assemblea di Assagenti a Genova, sottolinea come il nuovo impianto stia generando risultati tangibili in tempi più rapidi rispetto alle previsioni iniziali.L’incremento della produzione di calcestruzzo presso lo stabilimento di Vado Ligure rappresenta un elemento chiave di questa accelerazione. Questo successo testimonia l’efficacia delle scelte tecnologiche e gestionali adottate, riducendo potenzialmente i tempi complessivi di realizzazione e mitigando i rischi legati alla disponibilità di materiali.La diga, lungi dall’essere un mero intervento infrastrutturale, incarna una visione a lungo termine per la Liguria. La sua realizzazione risponde a una crescente necessità di garantire la sicurezza idrica in un contesto caratterizzato da eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e da una crescente pressione sulla risorsa acqua. Il bacino artificiale, una volta completato, consentirà di accumulare volumi d’acqua significativi, mitigando gli effetti delle siccità prolungate e regolando i flussi fluviali durante le piene, tutelando così le comunità a valle e le attività economiche dipendenti dall’acqua.L’attenzione ai costi, costantemente monitorata dall’amministrazione, è un fattore determinante per la sostenibilità del progetto. L’ottimizzazione dei processi, l’adozione di soluzioni innovative e la gestione efficiente delle risorse sono elementi imprescindibili per evitare sforamenti di budget e garantire che l’opera possa essere completata nel rispetto delle risorse disponibili.La fiducia espressa dal Presidente Bucci non è solo un segnale positivo per il futuro dell’opera, ma anche un messaggio di rassicurazione per la collettività, che vede in questo intervento un investimento strategico per il futuro della Liguria, un baluardo contro la vulnerabilità idrica e un motore di sviluppo economico sostenibile. Il completamento della diga, pertanto, rappresenta un obiettivo primario, perseguito con impegno e responsabilità, per assicurare un futuro più sicuro e prospero per l’intera regione.