EdiliziAcrobatica conquista Parigi: nuova sede e crescita europea

L’espansione di EdiliziAcrobatica France, filiale francese di EdiliziAcrobatica S.

p.

A.

, un’azienda con radici solide nel contesto industriale genovese, segna un nuovo capitolo nella sua crescita europea.

Sotto la denominazione commerciale Acrobatica, l’azienda si prepara a debuttare a Parigi, ambendo a consolidare la sua posizione di leader indiscusso nel settore delle ristrutturazioni residenziali, un ruolo già ampiamente riconosciuto in diverse città del continente.

Questa nuova sede, strategicamente posizionata nel cuore della capitale francese, si aggiunge alla rete di sedi già operative nelle principali aree del Sud della Francia, tra cui Perpignan, Marsiglia, Nîmes, Nizza, Tolosa, Lione e Montpellier.

Un’ulteriore conferma della robustezza del modello di business e della sua capacità di adattamento a contesti diversi, è rappresentata dalla branch dedicata alla manutenzione di impianti eolici, attiva dal 2019, un settore in rapida espansione e cruciale per la transizione energetica.

La decisione di focalizzare l’espansione parigina riflette una complessa valutazione del tessuto immobiliare cittadino, caratterizzato da una densità verticale significativa.

Questa peculiarità strutturale si rivela particolarmente favorevole all’approccio innovativo di Acrobatica, che si distingue per la sua minimizzazione dell’impatto invasivo, per la celerità nell’esecuzione dei lavori e per un profondo impegno verso la sostenibilità ambientale, elementi sempre più determinanti nella scelta dei servizi di ristrutturazione.

L’azienda non si limita a intervenire sugli edifici, ma mira a ottimizzare la loro efficienza energetica e a valorizzare il patrimonio costruito con tecniche avanzate e materiali eco-compatibili.

“La presenza a Parigi rappresenta per noi una sfida entusiasmante, un’opportunità per dimostrare la replicabilità del nostro modello di business a livello nazionale,” ha dichiarato Vincenzo Polimeni, Country Manager Francia e Principato di Monaco.

“In soli sette anni, siamo riusciti a creare una presenza capillare nel Sud della Francia, generando opportunità di lavoro e rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più ampia.

Confidiamo che a Parigi potremo reiterare questo successo, contribuendo al contempo alla riqualificazione urbana e alla valorizzazione del patrimonio edilizio francese.

” L’espansione parigina si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, un fattore chiave per la sostenibilità urbana e la qualità della vita nelle grandi città.