F2i Gestirà il Porto di Lavagna: 75 Milioni di Euro per la Riqualificazione

F2i, pilastro del panorama degli investimenti infrastrutturali italiano e figura di spicco a livello europeo con un patrimonio in gestione superiore agli 8,3 miliardi di euro, si è aggiudicata la gestione del porto turistico di Lavagna, nel cuore del Golfo del Tigullio, per un quinquennio.

L’assegnazione, frutto di un bando di gara promosso dal Comune di Lavagna e gestito dalla Regione Liguria in qualità di stazione appaltante, segna un’importante tappa nella strategia di crescita del fondo.

Il porto di Lavagna, attualmente in grado di accogliere circa 1.500 imbarcazioni, da 8 a 51 metri, costituisce un hub cruciale per la nautica da diporto italiana.

F2i Levante, la società veicolo controllata da ANIA F2i, si impegna a iniettare un investimento di 75 milioni di euro nei prossimi quattro anni, non solo per ammodernare l’infrastruttura esistente, ma anche per ridefinirne il posizionamento strategico all’interno del territorio e di un mercato in continua evoluzione.

Il progetto, che vedrà il porto rinominato “Marina di Lavagna”, va ben oltre una semplice riqualificazione.

L’intervento mira a creare un ecosistema turistico integrato, in grado di coniugare le esigenze dei diportisti con quelle della comunità locale, promuovendo uno sviluppo sostenibile e valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico del Tigullio.

Le aree di intervento previste sono molteplici e complesse, riflettendo un approccio olistico alla gestione portuale.

Prevedono la riprogettazione radicale dell’area “Piastra” e del molo sommerso, finalizzata a migliorare l’efficienza operativa e la sicurezza.

L’interramento del parcheggio comunale, elemento chiave per la riqualificazione urbana, contribuirà a decongestionare il traffico e a creare spazi pubblici fruibili.

La realizzazione di passeggiate panoramiche lungo le dighe offrirà ai visitatori e ai residenti un’esperienza immersiva nel paesaggio circostante.

Infine, la creazione di un’area dedicata al “porto a secco”, un’infrastruttura essenziale per l’assistenza e la manutenzione delle imbarcazioni, amplierà l’offerta di servizi e attrarrà imbarcazioni di maggiori dimensioni, aprendo nuove opportunità di business.

L’assegnazione della concessione testimonia l’impegno di F2i a supportare lo sviluppo delle infrastrutture italiane, con un focus sempre maggiore sul settore della nautica da diporto, un comparto strategico per l’economia ligure e nazionale.

Giuseppe Pontremoli, figura di spicco nel panorama della gestione portuale, è stato designato amministratore delegato di F2i Levante, forte di una consolidata esperienza nel settore.

Come sottolinea l’amministratore delegato di F2i, Renato Ravanelli, “questo investimento rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di crescita, introducendoci in un segmento di mercato di grande prestigio e con un elevato potenziale di sviluppo.

” Il progetto di Lavagna si configura quindi come un modello di innovazione e sostenibilità per il futuro dei porti turistici italiani.