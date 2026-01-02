Frecciargento Roma-Genova: ripristinate le corse dopo interventi

Il servizio Frecciargento che collega Roma a Genova, identificati dai treni 8583 (con partenza da Genova Piazza Principe alle ore 5.48 e arrivo a Roma alle 10.05) e 8596 (partenza da Roma alle 20.23 e arrivo a Genova Piazza Principe alle 00.37), riprenderà le sue corse con la regolarità di consuetudine una volta completati gli interventi in corso nel delicato Nodo di Genova.

La notizia, comunicata da Trenitalia, segna la conclusione di un’interruzione temporanea necessaria per garantire la sicurezza e l’affidabilità del servizio ferroviario.

Fino al 19 aprile, i viaggiatori hanno subito la sospensione di questi due collegamenti ad alta velocità, una misura precauzionale imposta dall’ampio programma di manutenzione straordinaria che interessa il tratto ferroviario cruciale tra La Spezia Centrale e Genova Brignole.

Questo intervento, parte di un investimento complessivo di circa 12 milioni di euro da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), testimonia l’impegno costante verso la modernizzazione e il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.

L’intervento non si limita a una semplice manutenzione ordinaria; si tratta di una riqualificazione infrastrutturale di ampio respiro, finalizzata a elevare gli standard di sicurezza, migliorare l’efficienza operativa e ridurre la vulnerabilità della rete a futuri guasti.

L’attenzione è concentrata sul tratto che collega Genova Brignole e Genova Nervi, un’area di particolare criticità all’interno del nodo ferroviario genovese.

Il fulcro del progetto è la sostituzione integrale dell’armamento ferroviario, un’operazione complessa che coinvolge la completa sostituzione delle rotaie, delle traverse e il rinnovamento della massicciata, la base su cui poggia la ferrovia.

Questo significa che l’intera struttura di supporto dei binari viene rinnovata, garantendo una maggiore stabilità, una riduzione del rumore e delle vibrazioni, e un aumento della capacità di sopportazione dei carichi.

Oltre ai benefici diretti in termini di sicurezza e regolarità del servizio, questi interventi contribuiscono a preservare la longevità dell’infrastruttura, ritardando la necessità di futuri interventi di manutenzione straordinaria e ottimizzando l’utilizzo delle risorse finanziarie.

La riqualificazione rappresenta quindi un investimento strategico per il futuro della mobilità ferroviaria, un elemento chiave per sostenere la crescita economica e il turismo in una regione cruciale per l’Italia.

Il completamento dei lavori e la ripresa del regolare servizio Frecciargento rappresentano un segnale tangibile dell’impegno di Trenitalia e RFI per offrire un servizio efficiente, sicuro e all’altezza delle aspettative dei viaggiatori.