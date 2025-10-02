Genova-Brin: accordo salva i posti di lavoro nell’espansione metropolitana

Questa mattina, un’importante intesa è stata siglata tra l’amministrazione comunale di Genova e i rappresentanti sindacali di Filca Cisl Liguria, rappresentando un passo significativo per la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti nell’espansione della rete metropolitana di Genova-Brin.

L’accordo, formalizzato in presenza dell’assessore comunale alle Infrastrutture, Ferrante, sancisce un impegno concreto alla salvaguardia occupazionale per i circa venti addetti attualmente impiegati dalla ditta Manelli nel cantiere in corso.

Andrea Tafaria, segretario generale di Filca Cisl Liguria, ha sottolineato l’importanza di questa intesa, evidenziando come la continuità occupazionale rappresenti un elemento cruciale per la stabilità socio-economica dei lavoratori e delle loro famiglie.

L’accordo non si limita a una mera protezione temporanea, ma mira a garantire che le competenze e l’esperienza acquisite da questi professionisti siano preservate e valorizzate nel corso dei lavori.

L’intesa riflette una visione lungimirante da parte dell’amministrazione comunale, che riconosce il valore del capitale umano e l’impatto che la realizzazione di infrastrutture complesse ha sulla comunità locale.

La clausola di salvaguardia occupazionale, introdotta in previsione di un eventuale passaggio di gestione del cantiere a un’altra impresa, testimonia un approccio proattivo volto a minimizzare le ripercussioni sociali e a promuovere la sostenibilità dei progetti di sviluppo urbano.

Questo accordo va oltre le dinamiche contrattuali di routine e si inserisce in un contesto più ampio di dialogo sociale, volto a conciliare la necessità di efficientare i processi costruttivi con la tutela dei diritti dei lavoratori.

L’impegno del Comune dimostra una volontà di innovare le pratiche amministrative, privilegiando soluzioni che favoriscano la collaborazione tra istituzioni, imprese e sindacati.

L’auspicio è che questo modello di gestione, orientato alla responsabilità sociale e alla protezione del lavoro, possa essere replicato in altri progetti infrastrutturali, contribuendo a creare un ambiente lavorativo più equo e sicuro per tutti.