Genova, capitale del foiling: nasce un nuovo evento nautico

L’innovazione tecnologica nel settore nautico sta ridefinendo i confini della performance e dell’efficienza, e Genova, tradizionale polo d’eccellenza per la cantieristica, si appresta a diventare il fulcro di un nuovo appuntamento dedicato al mondo del foiling. Confindustria Nautica e The Foiling Organization, quest’ultima con sede proprio nel capoluogo ligure, stanno collaborando attivamente per la creazione di un evento annuale focalizzato sulle ali idrodinamiche, quelle sofisticate strutture che, immergendosi nell’acqua, permettono alle imbarcazioni di librarsi e planare a velocità elevate.

L’iniziativa, la cui data di lancio è ancora in fase di definizione, ambisce a occupare una sezione strategica del waterfront di levante, inizialmente rivolta prioritariamente alle aziende del settore, con l’intenzione di allargare progressivamente l’accesso al grande pubblico.

Il foiling, catapultato nell’immaginario collettivo dall’avventura dell’America’s Cup, non è più una curiosità futuristica, ma una tecnologia matura, in continua evoluzione e destinata a permeare sempre più segmenti del mercato nautico, dalla nautica da diporto alla competizione sportiva, fino ad applicazioni inesplorate nel settore commerciale e della ricerca.

L’idea è nata da un primo confronto costruttivo durante il Salone Nautico genovese e ha immediatamente generato un impulso concreto alla progettazione di un evento capace di catalizzare e rafforzare i legami tra i cantieri navali, stimolando lo sviluppo di nuove soluzioni e innovazioni sia nel settore delle imbarcazioni a motore che in quello della vela.

Per i costruttori navali, il foil rappresenta ben più di un semplice mezzo per incrementare la velocità: è un vettore di progresso tecnologico, un motore per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative e, sempre più, un fattore determinante per la riduzione dell’impatto ambientale delle imbarcazioni.

L’evento mira a creare un ecosistema favorevole alla condivisione di conoscenze, alla sperimentazione di nuove tecniche costruttive e alla promozione di standard di sostenibilità.

Si prevede la presenza di esperti internazionali, ingegneri, progettisti e rappresentanti delle istituzioni, per affrontare le sfide legate all’applicazione del foiling, dalla sicurezza alla progettazione delle strutture, fino all’ottimizzazione delle prestazioni in diverse condizioni ambientali.

Il futuro della nautica, con ogni probabilità, volerà su Genova.