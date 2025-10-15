Genova: Il Porto Rinasce Green, Un Futuro Integrato con la Città

Il porto di Genova, fulcro strategico per il Mar Ligure Occidentale, sta accelerando la sua trasformazione verso un modello di sviluppo sostenibile e integrato con il tessuto urbano circostante.

Recentemente, il Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale ha formalizzato l’avvio di un’importante infrastruttura energetica e ha delineato iniziative volte a rafforzare il legame tra l’attività portuale e la vita della città.

L’approvazione degli interventi da parte di Terna S.

p.

A.

segna una tappa cruciale nel piano di elettrificazione delle banchine del terminal passeggeri.

Questo progetto, di portata significativa, mira a ridurre drasticamente l’impatto ambientale delle operazioni portuali, un problema sempre più pressante nelle grandi città costiere.

L’obiettivo primario è quello di consentire alle navi da crociera, e in una seconda fase anche ai traghetti, di disattivare i propri motori durante la sosta in porto, attingendo energia direttamente dalla rete elettrica terrestre.

Questo sistema, noto come “cold ironing” o “shore power”, non solo minimizza l’inquinamento atmosferico locale, con benefici tangibili per la qualità dell’aria e la salute dei residenti, ma contribuisce anche alla riduzione delle emissioni di gas serra, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione a livello globale.

Le attività di realizzazione dell’impianto sono già in fase avanzata.

Sono attualmente in corso i lavori preparatori per la costruzione del basamento che sosterrà i quadri elettrici, una fase critica per garantire la stabilità e l’efficienza dell’intera infrastruttura.

Parallelamente, in stabilimento si procede alla prefabbricazione della cabina elettrica, un elemento chiave del progetto che verrà posata e sottoposta a rigorosi test entro dicembre 2025, con l’obiettivo di assicurare la piena funzionalità e l’affidabilità del sistema.

Si prevede che l’impianto entrerà in operatività nei primi mesi del 2026, rappresentando un significativo passo avanti verso un porto più pulito e a basso impatto ambientale.

Oltre all’impegno per la sostenibilità ambientale, l’Autorità Portuale dimostra una forte volontà di creare sinergie con la città di Genova.

In questo contesto, il Comitato di Gestione ha autorizzato l’utilizzo degli spazi di ponte Parodi per l’organizzazione dell’annuale Winter Park, un evento che contribuisce a vivacizzare il centro cittadino e a promuovere il turismo, rafforzando il legame tra il porto e la comunità locale.

Questo gesto sottolinea la consapevolezza che lo sviluppo portuale non può prescindere dal benessere e dalla prosperità della città, ma deve integrarsi armoniosamente con le sue dinamiche sociali, economiche e culturali.

L’iniziativa rappresenta un investimento nel futuro di Genova, un futuro in cui il porto e la città si rafforzano reciprocamente, condividendo opportunità e prospereità.