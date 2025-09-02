Genova Ripartita: Via al Forno Elettrico nell’Ex Ilva

Il futuro industriale di Genova si profila più definito grazie a un accordo strategico che apre la strada all’installazione di un forno elettrico all’interno dell’area dell’ex Acciaieria Ilva di Cornigliano.

L’annuncio, formulato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, conclude un ciclo di consultazioni intensivo che ha visto la partecipazione attiva di un ampio spettro di stakeholder locali: enti territoriali, rappresentanze sindacali, associazioni di imprenditori e comitati di cittadini.

Questo passo cruciale rappresenta molto più di una semplice approvazione tecnica; simboleggia un cambio di paradigma nell’approccio alla riqualificazione di un sito industriale cruciale per l’economia ligure e nazionale.

L’Acciaieria di Cornigliano, con la sua storia complessa e le sfide ambientali che l’hanno caratterizzata, è da anni al centro di un dibattito che ha visto alternarsi speranze e disillusioni.

L’introduzione di un forno elettrico, infatti, non è solo una scelta tecnologica, ma una decisione che implica una profonda revisione del modello produttivo, orientato verso una maggiore sostenibilità e flessibilità.

I forni elettrici, a differenza degli impianti tradizionali basati sul carbone o sul gas, presentano vantaggi significativi in termini di impatto ambientale, con una riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici.

Questo si inserisce in un contesto globale in cui la transizione ecologica è una priorità assoluta, e le industrie siderurgiche sono chiamate a reinventarsi per rispondere alle nuove esigenze del mercato e alle stringenti normative europee.

L’accordo siglato a Genova, inoltre, apre a nuove opportunità di sviluppo occupazionale.

La gestione di un impianto di questo tipo richiede competenze specialistiche e crea posti di lavoro qualificati, contribuendo a contrastare la disoccupazione e a rilanciare l’economia locale.

Si prevede la necessità di formazione professionale e di riqualificazione della forza lavoro esistente, in linea con le evoluzioni tecnologiche del settore.

L’approvazione del progetto è il risultato di un dialogo costruttivo tra le diverse parti coinvolte, un dialogo che ha permesso di superare le resistenze iniziali e di trovare una soluzione condivisa.

Rimangono, tuttavia, sfide importanti da affrontare, tra cui la definizione dei dettagli tecnici dell’impianto, la garanzia del rispetto delle normative ambientali e la gestione del rischio idrogeologico del territorio, particolarmente sensibile.

La decisione del Ministro Urso, lungi dall’essere un punto di arrivo, segna l’inizio di una nuova fase, caratterizzata da un impegno costante nel monitoraggio dell’impatto ambientale e sociale del progetto, e dalla necessità di una governance trasparente e partecipata, che coinvolga attivamente la comunità locale.

Il futuro di Cornigliano e del suo patrimonio industriale dipende dalla capacità di coniugare innovazione, sostenibilità e inclusione sociale.