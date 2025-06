Giovani Italiani: Valori, Ambizioni e Insoddisfazione nel Lavoro

Un recente studio condotto congiuntamente da Assolombarda, Confindustria Genova, Unione Industriali Torino ed Eumetra dipinge un ritratto complesso e sfaccettato della generazione attuale, rivelando un intreccio di valori, ambizioni e insoddisfazioni che plasmano le loro scelte e prospettive future. La ricerca, che ha analizzato le priorità e le aspirazioni di un ampio campione di giovani italiani, mette in luce un profondo attaccamento alla famiglia, percepita come il valore più importante (74%), seguito da vicino dall’istruzione (67%).Questo dato sottolinea come la formazione continui a essere considerata un pilastro fondamentale per il proprio sviluppo personale e professionale, nonostante le crescenti sfide economiche e la precarietà del mercato del lavoro. La connessione tra studio e futuro lavorativo si manifesta in due direzioni: la metà dei giovani orienta le proprie scelte formative seguendo la passione e l’interesse personale, mentre l’altra metà considera attentamente le potenzialità di carriera offerte da ciascun percorso. Questa dualità riflette una generazione consapevole dell’importanza di conciliare realizzazione personale e prospettive occupazionali concrete.Tuttavia, il quadro complessivo è segnato da un senso diffuso di insoddisfazione nei confronti del sistema lavorativo italiano, condiviso dal 60% degli intervistati. Questa percezione negativa alimenta un forte desiderio di esplorare opportunità all’estero, considerate dal 58% dei giovani come più promettenti in termini di sviluppo professionale. L’attrattiva del mercato del lavoro internazionale non è soltanto una questione di stipendio o di condizioni contrattuali, ma anche di opportunità di crescita, di innovazione e di un ambiente di lavoro più stimolante e dinamico.Paradossalmente, in un contesto in cui l’Italia si conferma come una delle principali potenze manifatturiere europee, solo una minoranza (15%) dei giovani identifica in questo settore il motore trainante dell’economia nazionale. La preferenza si orienta invece verso il turismo (38%), un settore che, sebbene importante per l’economia italiana, presenta spesso posizioni meno qualificate e meno stabili. Questa scelta può essere interpretata come un segnale di una generazione che percepisce una mancanza di opportunità e di valorizzazione nel settore industriale, un comparto che storicamente ha rappresentato un pilastro dell’economia italiana.Come sottolinea Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, i risultati della ricerca restituiscono un’immagine veritiera di una generazione sospesa tra speranze e disillusioni, costretta a confrontarsi con un contesto economico e sociale in continua evoluzione. Questa generazione, come evidenzia Giorgia Garola, vicepresidente con delega all’internazionalizzazione e all’attrazione investimenti dell’Unione Industriali Torino, aspira a un futuro migliore, ma si scontra con le difficoltà strutturali del mercato del lavoro italiano.Umberto Risso, presidente di Confindustria Genova, evidenzia l’urgenza di prestare particolare attenzione ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro, in un contesto demografico sempre più sfavorevole e con una crescente difficoltà per le imprese nel reperire personale qualificato. La sfida, quindi, non è solo quella di creare nuove opportunità di lavoro, ma anche di valorizzare il potenziale dei giovani, offrendo loro percorsi formativi mirati, opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, che possa contrastare la fuga di cervelli all’estero e garantire il futuro economico e sociale del Paese. La ricerca pone l’accento sulla necessità di un cambio di paradigma, che metta al centro il capitale umano come motore principale di crescita e sviluppo.