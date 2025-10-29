GNV, Carole Montarsolo alla guida del Marocco: un investimento strategico.

GNV intensifica il suo impegno strategico nel cuore del Nord Africa, affidando la direzione generale di GNV Marocco a Carole Montarsolo.

Questa designazione, che segna un ulteriore passo avanti nella visione di espansione della compagnia, riflette una profonda fiducia nelle capacità e nell’esperienza di Montarsolo, professionista trentasette, con un background solido e decennale nel settore dello shipping, arricchito da una conoscenza diretta e approfondita delle dinamiche del mercato marocchino.

Matteo Catani, Amministratore Delegato di GNV, sottolinea come questa nomina non sia un mero atto formale, ma una scelta ponderata che testimonia la rilevanza strategica del mercato marocchino all’interno della più ampia strategia di crescita del Gruppo MSC.

L’amministratore delegato evoca un percorso di sviluppo significativo, durante il quale Carole Montarsolo ha dimostrato un acume e una resilienza encomiabili, contribuendo in maniera sostanziale all’evoluzione delle operazioni di GNV nella regione.

La fiducia riposta in Montarsolo è alimentata dalla consapevolezza che, sotto la sua guida, GNV Marocco sarà in grado di navigare con successo le complessità emergenti del mercato, affrontando le sfide con innovazione e determinazione.

L’obiettivo primario resta quello di accelerare il percorso di crescita, consolidando ulteriormente la presenza di GNV come player di riferimento nel Nord Africa, al di là del mero trasporto merci.

La nomina di Carole Montarsolo è particolarmente significativa se si considera il ruolo chiave che ha avuto nella supervisione della crescita delle attività di GNV in Marocco, culminata con l’apertura strategica degli uffici di Tangeri e Nador nel 2023.

Quest’iniziativa sottolinea l’impegno a lungo termine di GNV nel rafforzare i legami commerciali e logistici tra l’Europa e l’Africa, posizionandosi come un elemento essenziale nella catena del valore globale.

La presenza locale, rafforzata dagli uffici di Tangeri e Nador, consente a GNV di offrire soluzioni più personalizzate e reattive, rispondendo in modo proattivo alle esigenze specifiche dei clienti e contribuendo allo sviluppo economico della regione.

La nomina di Montarsolo rappresenta dunque un investimento nel futuro, un segnale di crescita e un impegno a lungo termine nel mercato nordafricano.