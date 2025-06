Hub Logistico all’Avanguardia per la Filiera Agroalimentare a Genova

Un hub logistico all’avanguardia per la gestione del freddo, destinato a ridefinire gli standard operativi per l’intera filiera agroalimentare genovese e, più ampiamente, per le imprese liguri e nazionali, ha aperto ufficialmente i battenti a Genova Voltri. L’investimento, realizzato da Janua Algor, leader nel settore, si configura come un elemento cruciale all’interno del panorama logistico regionale. La cerimonia inaugurale, alla presenza del sindaco Silvia Salis, rappresentanti istituzionali e imprenditoriali, ha sancito l’apertura di una struttura strategica, inserita nel contesto del Gruppo Medov, presieduto da Giulio Schenone, e partecipata da Matras Foods srl, guidata da Marco Vassallo.La nuova piattaforma, estesa su una superficie di 1.600 mq, è dotata di celle frigorifere di ultima generazione, progettate per garantire la conservazione impeccabile di prodotti freschi e surgelati, con un controllo preciso delle temperature e dell’umidità. Ma l’eccellenza non si limita all’hardware: Janua Algor integra soluzioni software avanzate per la tracciabilità e l’ottimizzazione dei processi, sfruttando l’Intelligenza Artificiale per prevedere la domanda, ottimizzare i percorsi logistici e minimizzare gli sprechi. Questo approccio data la possibilità di una gestione proattiva della supply chain, rispondendo con agilità alle esigenze di un mercato dinamico e sempre più esigente.Guido Raso, amministratore delegato di Janua Algor, ha sottolineato come la scelta della location – in prossimità del terminal container Psa Genova Pra’, nodo cruciale per il commercio internazionale, e con facile accesso all’autostrada e all’aeroporto Cristoforo Colombo – sia stata determinante per garantire efficienza e reattività. L’hub non solo facilita il flusso di merci, ma contribuisce anche a rafforzare la competitività del porto di Genova, punto nevralgico della logistica nazionale.L’iniziativa risponde a un aumento costante della domanda di servizi specializzati nella gestione del freddo, un settore in rapida espansione a causa della crescente importanza del commercio di prodotti deperibili e della necessità di garantire la sicurezza alimentare. Attualmente, la struttura impiega dieci risorse dirette e genera un indotto di almeno trenta operatori, con l’obiettivo di espandere significativamente l’occupazione e ampliare l’offerta di servizi.L’investimento complessivo, che ha visto un iniziale impegno di 2,5 milioni di euro, con un piano di ulteriori 6 milioni per il futuro, riflette l’ambizione di Janua Algor di creare un polo logistico di riferimento. Un aspetto distintivo è l’attenzione alla sostenibilità ambientale: l’adozione di tecnologie innovative, tra cui un sistema di pannelli solari per la produzione di energia rinnovabile, mira a minimizzare l’impatto ambientale e a ridurre i costi energetici, contribuendo a un modello di business più responsabile e orientato al futuro. La struttura non solo risponde a un bisogno economico, ma anche a un imperativo etico, quello di preservare il pianeta per le generazioni future.