Intesa Sanpaolo: Obiettivo Italia 360°, un tour per le imprese del Nord.

Il tour “Obiettivo Italia 360°”, promosso dalla Divisione Imi Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidato da Mauro Micillo, ha concluso la tappa torinese, consolidando una serie di incontri con un’ampia sezione del tessuto imprenditoriale italiano.L’iniziativa, in crescita dopo le precedenti tappe di Vicenza, Firenze e Lonato del Garda, ha riunito sessanta leader di aziende attive nel nordoccidentalizzazione del Paese, provenienti dalle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. A questi si aggiungono i partecipanti alle precedenti sedi, per un quadro complessivo che coinvolge una platea di oltre centosessantatutti accomunato dall’obiettivo di dialogo.La rete Imi Corporate e Investment Banking, con una presenza capillare nel nord, è supportata da una squadra di trentasei professionisti distribuiti tra i centri di Torino e Genova. Questa struttura consente una vicinanza privilegiata a un portafoglio clienti, le cui aziende, raggruppate in duecentoquaranta gruppi, gestiscono complessivamente nove miliardi di euro in impieghi, corrispondenti all’undici per cento del totale a livello nazionale.Michele Sorrentino, Responsabile Imi Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo, sottolinea come il Nord sia un motore fondamentale dell’economia italiana. Questo è un’area con un forte tessuto industriale, caratterizzato da una spiccata vocazione all’innovazione e una forte proiezione internazionale. “Con ‘Obiettivo Italia 2025’ – afferma Sorrentino – vogliamo intensificare il nostro impegno a fianco delle imprese, offrendo un supporto a 360 gradi. Questa iniziativa va oltre il tradizionale finanziamento, proponendo ascolto attento, consulenza strategica, strumenti mirati alla gestione del rischio e l’implementazione di soluzioni digitali avanzate, cruciali nell’attuale scenario geopolitico e in un mercato in rapida evoluzione.” L’obiettivo primario è quello di rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale italiano, fornendo un supporto continuo nelle fasi di trasformazione e sviluppo.