Kkcg Maritime punta a Ferretti: offerta pubblica di acquisto

Kkcg Maritime ha annunciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria, mirata a consolidare ulteriormente la propria influenza strategica all’interno di Ferretti.

L’iniziativa prevede l’acquisizione di un massimo di 52.132.861 azioni Ferretti, con l’ambizioso scopo di elevare la quota di partecipazione da un attuale 14,5% a quasi il 30%, precisamente al 29,9% del capitale sociale.

L’offerta si configura come un segnale di fiducia nel futuro e nella traiettoria di crescita del gruppo Ferretti, leader nel settore della cantieristica navale di lusso.

Il prezzo offerto agli azionisti disposti ad aderire è fissato a 3,50 euro per azione, erogato in denaro e calcolato “cum-dividendo”, ovvero considerando l’eventuale diritto al dividendo.

Questo valore rappresenta un significativo premio rispetto ai prezzi di mercato pregressi.

In particolare, il premio si attesta al 21,3% rispetto alla quotazione ufficiale registrata sull’Euronext Milan l’11 dicembre 2025, data considerata come punto di riferimento precedente una serie di acquisizioni di azioni da parte del principale azionista, e al 21,9% rispetto al prezzo di chiusura sulla Borsa di Hong Kong nella stessa data.

Il costo totale potenziale dell’operazione, qualora l’offerta fosse interamente esercitata, si aggira intorno ai 182.465.014 euro, riflettendo la rilevanza dell’investimento pianificato.

È importante sottolineare che l’iniziativa non è finalizzata al delisting delle azioni Ferretti.

Kkcg Maritime ha esplicitamente dichiarato che l’obiettivo è rafforzare la propria posizione all’interno del capitale sociale, senza tuttavia innescare l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, come previsto dalle normative sia italiane che di Hong Kong, data la soglia del 30% che non verrà superata.

Questo approccio suggerisce una visione di lungo termine da parte di Kkcg Maritime, che intende partecipare attivamente alla guida strategica di Ferretti, contribuendo alla sua crescita e al suo sviluppo nel competitivo mercato globale della nautica di lusso, senza assumere il controllo totale della società.

L’operazione è dunque interpretata come un voto di fiducia nel potenziale del brand Ferretti e nella sua capacità di generare valore nel tempo.