Liguria al Salone Nautico: tra tradizione, innovazione e arte del mare.

La partecipazione della Regione Liguria al Salone Nautico Internazionale non si configura semplicemente come un’azione promozionale, bensì come un’occasione strategica per riaffermare l’identità ligure, profondamente intrecciata con la cultura marinara e l’innovazione nel settore nautico.

Rappresenta un’opportunità irripetibile per proiettare l’immagine di un territorio ricco di storia, tradizioni e competenze specialistiche, verso un pubblico internazionale di operatori, appassionati e potenziali investitori.

Come sottolineato dal Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, durante la visita allo stand regionale in presenza del viceministro Edoardo Rixi, questo spazio espositivo non è solo una vetrina, ma un vero e proprio ponte culturale ed economico.

Il Salone Nautico, in quanto evento di primaria importanza a livello globale, offre una visibilità senza pari, consentendo alla Liguria di consolidare la propria posizione di leadership in un settore in continua evoluzione.

Lo stand regionale, strategicamente posizionato in prossimità dell’Auditorium (Area Sailing World lv 14), è stato concepito per offrire un’esperienza immersiva.

Un grande schermo cattura l’essenza della navigazione nel Mar Ligure, evocando emozioni e sensazioni che vanno oltre la semplice esposizione di prodotti e servizi.

L’allestimento si articola poi in due sezioni distintive: una dedicata alla qualità delle infrastrutture portuali liguri – testimoniata dall’acquisizione di sedici Bandiere Blu, un riconoscimento che attesta l’impegno per la sostenibilità ambientale e l’eccellenza dei servizi – e una focalizzata sul progetto “Ligurians, Artists of Living”.

Quest’ultima, attraverso una suggestiva galleria fotografica, celebra il valore del lavoro umano legato al mare, ritraendo figure emblematiche come l’ormeggiatore, il pescatore e la biologa marina, custodi di un sapere antico e di una profonda connessione con l’ambiente marino.

La ricchezza di eventi programmati – oltre cinquanta iniziative previste durante i giorni del Salone – testimonia l’impegno della Regione Liguria a promuovere un dialogo costruttivo e a creare opportunità di collaborazione.

Questi eventi spaziano da workshop tecnici a presentazioni di progetti innovativi, coinvolgendo rappresentanti del mondo accademico, industriale e istituzionale.

L’obiettivo è quello di rafforzare il tessuto produttivo regionale, attrarre investimenti esteri e consolidare la reputazione della Liguria come polo d’eccellenza nel settore nautico, un luogo dove la tradizione si fonde con l’innovazione, e l’arte del vivere si riflette nel profondo blu del mare.