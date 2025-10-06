Liguria al Ttg: un’immersione nel fascino autentico del territorio.

La Liguria si appresta a irradiare il suo fascino inespresso al Ttg Travel Experience, l’evento di riferimento per il settore turistico globale che si terrà a Rimini dall’8 al 10 ottobre.

Non si tratta di una mera presenza, ma di una vera e propria immersione sensoriale e culturale, rappresentata attraverso uno stand di 385 metri quadrati concepito come un microcosmo del territorio ligure.

L’allestimento, strutturato in aree funzionali, mira a creare un ponte diretto tra l’offerta turistica ligure e un pubblico internazionale sempre più esigente.

L’area istituzionale fungerà da palcoscenico per la narrazione del brand Liguria, esaltandone il patrimonio storico-artistico, le tradizioni millenarie e l’identità culturale profondamente radicata nel paesaggio.

Un’area dedicata accoglierà i 35 operatori liguri partecipanti, offrendo loro la possibilità di instaurare relazioni professionali strategiche attraverso incontri business mirati.

Questo spazio, cruciale per lo sviluppo del tessuto economico locale, favorirà la creazione di sinergie e partnership durature.

L’esperienza sensoriale sarà amplificata da un’area degustazioni, un vero e proprio viaggio alla scoperta dei sapori autentici della Liguria.

Dai profumi inebrianti dell’olio extravergine d’oliva ai gusti intensi dei formaggi tipici, passando per la varietà dei vini locali, i visitatori saranno invitati a immergersi nella ricchezza gastronomica del territorio.

L’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, sottolinea l’importanza del Ttg come piattaforma privilegiata per la promozione del turismo ligure, evidenziando l’impegno a rendere lo stand totalmente accessibile, un gesto di inclusione che riflette l’attenzione alla diversità dei visitatori.

L’obiettivo è presentare la Liguria come una destinazione poliedrica, vivibile e desiderabile per tutto l’anno, capace di rispondere alle aspettative di un turismo consapevole e interessato a esperienze autentiche.

Non più solo una cornice di spiagge incantevoli, ma un territorio ricco di opportunità: itinerari naturalistici che attraversano parchi nazionali e regionali, borghi medievali intrisi di storia e leggenda, percorsi enogastronomici alla scoperta dei prodotti locali, festival culturali e sagre paesane che celebrano le tradizioni.

La Liguria si propone come un mosaico di emozioni, un invito a perdersi e a ritrovarsi tra i suoi tesori nascosti.