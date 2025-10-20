Liguria, boom occupazionale: 640.000 impieghi e sguardo al futuro.

La Liguria celebra un momento di significativa ripresa occupazionale, con un picco di 640.000 occupati, un dato che riflette una dinamica di riduzione della disoccupazione nettamente inferiore rispetto a quella registrata nel 2017.

Questa evoluzione positiva non deve tuttavia limitarsi a una mera constatazione, ma stimolare un’azione mirata verso la creazione di posti di lavoro sempre più qualificati e con un valore aggiunto superiore.

La crescita economica che caratterizza la regione ligure si configura come il presupposto essenziale per garantire un’occupazione stabile e duratura nel tempo, offrendo prospettive di carriera e sicurezza finanziaria per una platea sempre più ampia di cittadini.

Come sottolineato dal Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, durante il convegno “Lavoro e futuro”, guardare al futuro implica una responsabilità: preservare e valorizzare le radici che fondano l’identità ligure.

L’economia regionale è infatti intessuta di fili complessi, che vedono protagoniste attività tradizionali come l’agricoltura, la pesca, l’artigianato e il turismo esperienziale.

Questi settori, custodi di un patrimonio di conoscenze e competenze tramandate di generazione in generazione, possono rinascere e prosperare grazie all’integrazione con le più avanzate tecnologie e metodologie innovative.

La vera sfida, dunque, è quella di creare un ecosistema virtuoso in cui la ricerca scientifica e l’artigianato locale, la tecnologia e l’agricoltura, i grandi porti e i piccoli borghi, si incontrino e si arricchino reciprocamente.

La forza motrice della Liguria risiede nella sua capacità di creare sinergie, mettere in rete le sue eccellenze e costruire una regione in cui l’innovazione non sostituisce il patrimonio culturale, ma lo esalta e lo proietta verso il futuro.

Il vicepresidente della Regione, Alessandro Piana, delegato all’Agricoltura, ha evidenziato il ruolo strategico del settore agricolo, ittico e dell’allevamento per la stabilità economica e la creazione di posti di lavoro.

Con oltre 25.000 lavoratori impiegati, quasi 13.000 aziende attive e una flotta di 488 imbarcazioni, queste filiere rappresentano un motore di sviluppo che lega insieme tradizione, conoscenze locali e innovazione tecnologica, contribuendo in modo significativo alla prosperità dei territori liguri.

L’impegno concreto della Regione si traduce in un investimento di 205 milioni di euro attraverso il Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, destinato a consolidare le basi esistenti, a rilanciare le aree interne e a generare nuove opportunità di lavoro, anche in settori emergenti come l’enoturismo e l’oleoturismo.

Il recente riconoscimento IGP per l’Oliva Taggiasca Ligure, un simbolo della qualità e della distintività dei prodotti liguri, dimostra come la valorizzazione delle eccellenze locali possa diventare un fattore determinante per la creazione di posti di lavoro stabili e duraturi, sostenendo la crescita economica e l’occupazione nel tempo.

Le istituzioni hanno il compito di creare un ambiente favorevole che supporti chi lavora, chi studia e chi investe, promuovendo un sistema efficiente, competitivo e accogliente.