Liguria: Grandi Opere a Sottofondo, Occupazione a Rischio

La Liguria si trova di fronte a una criticità strutturale che investe la sua capacità di generare occupazione attraverso le grandi opere pubbliche previste.

Lungi dal rappresentare un motore di sviluppo e di creazione di posti di lavoro, la realizzazione di infrastrutture strategiche si scontra con ritardi cronici, inefficienze e una disconnessione tra investimenti finanziari e impatto occupazionale effettivo.

L’allarme, sollevato dalla Fillea Cgil, evidenzia una situazione allarmante che rischia di compromettere il futuro economico e sociale della regione.

Il caso emblematico della Gronda autostradale di Genova incarna questa problematica.

Nonostante i finanziamenti e l’urgenza percepita a livello nazionale, l’avanzamento dei lavori è lento e la capacità di assorbire manodopera locale è limitata.

Il trasferimento di una parte consistente degli operai, destinati ad altri cantieri al di fuori della Liguria, aggrava ulteriormente la situazione, negando alla regione i benefici occupazionali attesi.

Questa disfunzione non è isolata.

Un ventaglio di progetti cruciali, che avrebbero dovuto stimolare l’economia locale, si trovano in una fase di stallo o procedono a velocità ridotta.

La linea metropolitana di Genova, con il suo potenziale di creare centinaia di posti di lavoro, è ferma.

Il raddoppio ferroviario tra Finale e Andora, il tunnel subportuale genovese, il tunnel della Val Fontanabuona, il nuovo ospedale del Felettino, tutti progetti vitali per la crescita della Liguria, si scontrano con ritardi che ne compromettono l’efficacia.

Particolarmente preoccupante è il ritardo nello Scolmatore del Bisagno, un’opera infrastrutturale essenziale per la sicurezza della città di Genova, destinato a slittare dal 2024 al 2027 e con un impatto limitato sull’occupazione fino all’avvio effettivo degli scavi.

Anche il Ribaltamento a mare di Fincantieri, il Terzo Valico ferroviario (un’opera che avrebbe dovuto essere completata nel 2024 e che ora è prevista per il 2030), la Diga di Genova, la Diga di Vado, le opere di Aurelia levante e ponente, tutti progetti di portata strategica, sono afflitti da problemi di gestione e di finanziamento che ne rallentano l’esecuzione e limitano la creazione di posti di lavoro.

La Fillea Cgil sottolinea la necessità urgente di un cambio di rotta.

È imperativo un tavolo di confronto immediato, che coinvolga il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Liguria e il Comune di Genova, per valutare la reale volontà politica di portare a termine le opere finanziate e di superare gli ostacoli che ne impediscono l’avanzamento.

È fondamentale, inoltre, che il Governo assuma un ruolo più proattivo, affiancandosi alle istituzioni locali e garantendo un controllo diretto sulla gestione dei progetti, al fine di sottrarre le opere alla logica dei meri interessi economici dei concessionari.

La Liguria non può permettersi di rimanere spettatrice di un futuro compromesso dalla mancanza di infrastrutture adeguate e dalla perdita di opportunità occupazionali.

La realizzazione delle grandi opere pubbliche deve rappresentare una priorità assoluta, non solo per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma anche per rilanciare l’economia locale e creare un futuro di prosperità e sviluppo sostenibile.

Un piano strategico, trasparente e partecipativo è essenziale per trasformare le ambizioni in realtà concrete, garantendo che i benefici delle infrastrutture siano equamente distribuiti tra tutti i cittadini liguri.