Liguria-Panama: dialogo strategico per il futuro marittimo

Nella cornice storica di Palazzo San Giorgio, a Genova, si è tenuto un incontro di rilevanza strategica tra il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il Console Generale di Panama, Fernando Alberto Linares Franco, affiancato dal Viceconsole Diego Cossu.

L’incontro, più di una semplice formalità diplomatica, ha rappresentato un punto di partenza per un’esplorazione approfondita di sinergie potenziali tra la Liguria e la Repubblica di Panama, due realtà geograficamente distanti ma accomunate da una vocazione marittima e un forte spirito imprenditoriale.

La Liguria, con la sua consolidata leadership nei settori della blue economy e della logistica portuale – un hub cruciale per il commercio internazionale che la proietta tra le regioni più competitive d’Europa – ha offerto al Console panamense una visione dettagliata delle sue ambizioni di sviluppo.

Il focus è stato posto sulle innovazioni tecnologiche che stanno rivoluzionando il settore dello shipping, con l’obiettivo di ottimizzare le operazioni, ridurre l’impatto ambientale e garantire la sicurezza delle merci e delle persone.

Il Presidente Bucci ha sottolineato l’importanza di investimenti mirati nella ricerca e sviluppo di soluzioni smart per la gestione dei porti e delle rotte commerciali, un aspetto cruciale per mantenere la competitività in un mercato globale in continua evoluzione.

La discussione si è estesa anche alle dinamiche economiche e occupazionali, con un’analisi delle opportunità di investimento per le imprese panamensi in Liguria e viceversa.

Si è parlato di incentivi fiscali, semplificazione burocratica e sviluppo di competenze professionali per favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e la crescita di settori chiave come l’energia rinnovabile, le biotecnologie e l’industria 4.0.

Un elemento particolarmente significativo è stato il focus sulle nuove generazioni: si è parlato di programmi di scambio culturale e formativo per studenti e giovani professionisti, con l’obiettivo di creare legami duraturi tra i due territori e promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità.

Il legame storico-culturale tra Liguria e Panama, spesso trascurato, è stato riscoperto come ulteriore fattore di attrazione e collaborazione.

La tradizione di commercio e navigazione che ha caratterizzato la Liguria per secoli ha contribuito a plasmare l’identità panamense, e la riscoperta di questa eredità comune può rappresentare un potente motore per la promozione del turismo sostenibile e lo sviluppo di progetti di cooperazione culturale.

Il Presidente Bucci ha espresso il desiderio di rafforzare questo legame, organizzando eventi e iniziative che celebrino la storia, l’arte e le tradizioni dei due popoli.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a perseguire attivamente queste opportunità, consolidando una partnership strategica che promette di portare benefici tangibili per entrambe le regioni.